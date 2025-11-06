Скандал у школі: українку змусити співати російську пісню

У фінському місті Еспоо стався інцидент у школі Storängen, де 11-річну українку змусили співати російську пісню "Калинка". За словами матері дівчинки, під час уроку музики учні знайомилися з "російською культурою", і всім дали завдання виконати пісню.

Російська пісня «Калинка» у школі Фінляндії

Коли Ніколь відмовилася співати, пояснивши, що вона українка і не хоче використовувати російську мову, вчителька відповіла:

"У школі ми не говоримо про війну".





Після цього дівчинка зрозуміла, що відмова може вплинути на її оцінку, і все ж виконала пісню. Мати розповіла, що ситуація дуже вразила доньку:

"Вона пережила сильний шок. А що було б, якби на її місці була дитина, батьки якої загинули від рук росіян?"





Родина вважає, що така поведінка вчительки — неприйнятна і безчуттєва до українських дітей, які постраждали від війни. Інцидент викликав обурення в українській спільноті, адже під виглядом “культурного уроку” дитину змусили виконувати символ російської пропаганди.

