Скандал у школі: українку змусити співати російську пісню

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
У фінському місті Еспоо стався інцидент у школі Storängen, де 11-річну українку змусили співати російську пісню "Калинка". За словами матері дівчинки, під час уроку музики учні знайомилися з "російською культурою", і всім дали завдання виконати пісню.
Російська пісня «Калинка» у школі Фінляндії
Коли Ніколь відмовилася співати, пояснивши, що вона українка і не хоче використовувати російську мову, вчителька відповіла:
"У школі ми не говоримо про війну".
Після цього дівчинка зрозуміла, що відмова може вплинути на її оцінку, і все ж виконала пісню. Мати розповіла, що ситуація дуже вразила доньку:
"Вона пережила сильний шок. А що було б, якби на її місці була дитина, батьки якої загинули від рук росіян?"
Родина вважає, що така поведінка вчительки — неприйнятна і безчуттєва до українських дітей, які постраждали від війни. Інцидент викликав обурення в українській спільноті, адже під виглядом “культурного уроку” дитину змусили виконувати символ російської пропаганди.