Приголомшлива заява: Лукашенко кличе українців до Беларусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час візиту до Мозиря заявив, що його країна готова приймати мігрантів із України. Під час відкриття оновленого мосту через Прип’ять він звернувся до українців із закликом "приїжджати до Білорусі", пообіцявши "умови, як у білорусів — у сфері освіти та медицини".

Лукашенко запрошує українців до Беларусі

Лукашенко зазначив, що спершу сумнівався, чи варто проводити урочистості "на тлі війни в Україні", але згодом вирішив, що "українці зрозуміють". За його словами, новий міст "з’єднує береги не лише для білорусів, а й для сусідів".

"Ми відкриті. Будь ласка, приїжджайте, українці. Ми з радістю вас приймемо, вашим сім’ям і дітям забезпечимо життя, як білорусам", — заявив Лукашенко.

Він також додав, що частина українських переселенців уже працює в Гомельській області, й назвав їх "працьовитими людьми, які розмовляють із білорусами однією мовою".

Однак у той час, коли Лукашенко публічно "запрошує" українців, саме територія Білорусі залишається одним із плацдармів для російської агресії проти України: з неї у 2022 році запускали ракети по українських містах і вторгалися російські війська.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у країнська розвідка попереджає: Росія налагоджує серійне виробництво нових керованих авіабомб із боєприпасами, що здатні плануватися на відстань до 200 км, — це дозволяє літакам противника завдавати ударів, не заходячи в зони дії української ППО.

За інформацією ГУР, мова йде про керовані модульні планувальні бомби (КМПБ), у яких застосовано удосконалені універсальні модулі планування та корекції (УМПК). На відміну від попередніх модифікацій із робочим радіусом близько 75 км, нові модулі — ймовірно з турбореактивним двигуном — забезпечують набагато більший бойовий радіус, що дає ворогу можливість вести удари з більш безпечної відстані.

