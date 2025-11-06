Потрясное заявление: Лукашенко зовет украинцев в Беларусь

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время визита в Мозырь заявил, что его страна готова принимать мигрантов из Украины. Во время открытия обновленного моста через Припять он обратился к украинцам с призывом "приезжать в Беларусь", пообещав "условия, как у белорусов в сфере образования и медицины".

Лукашенко приглашает украинцев в Беларусь

Лукашенко отметил, что сначала сомневался, следует ли проводить торжества "на фоне войны в Украине", но впоследствии решил, что "украинцы поймут". По его словам, новый мост "соединяет берега не только для белорусов, но и для соседей".

"Мы открыты. Пожалуйста, приезжайте, украинцы. Мы с радостью вас примем, вашим семьям и детям обеспечим жизнь как белорусам", — заявил Лукашенко.

Он также добавил, что часть украинских переселенцев уже работает в Гомельской области и назвал их "трудолюбивыми людьми, которые разговаривают с белорусами на одном языке".

Однако в то время, когда Лукашенко публично приглашает украинцев, именно территория Беларуси остается одним из плацдармов для российской агрессии против Украины: с нее в 2022 году запускали ракеты по украинским городам и вторгались российские войска.

