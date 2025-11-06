logo

Скандал в школе: украинку заставить петь русскую песню
Скандал в школе: украинку заставить петь русскую песню

В Финляндии 11-летнюю украинку заставили петь российскую песню «Калинка» на уроке музыки, несмотря на ее отказ из-за войны, мать девочки возмущена

6 ноября 2025, 14:03
В финском городе Эспоо произошел инцидент в школе Storängen, где 11-летнюю украинку вынудили петь российскую песню "Калинка". По словам матери девочки, на уроке музыки ученики знакомились с "русской культурой", и всем дали задание исполнить песню.

Скандал в школе: украинку заставить петь русскую песню

Российская песня «Калинка» в школе Финляндии

Когда Николь отказалась петь, объяснив, что она украинка и не хочет использовать русский язык, учительница ответила:

"В школе мы не говорим о войне".


После этого девочка поняла, что отказ может повлиять на ее оценку и все же исполнила песню. Мать рассказала, что ситуация очень поразила дочь:

"Она испытала сильный шок. А что было бы, если бы на его месте был ребенок, родители которого погибли от рук россиян?"


Семья считает, что такое поведение учительницы — неприемлемо и бесчувственно к украинским детям, пострадавшим от войны. Инцидент вызвал возмущение у украинского сообщества, ведь под видом "культурного урока" ребенка заставили выполнять символ российской пропаганды.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время визита в Мозырь заявил, что его страна готова принимать мигрантов из Украины. Во время открытия обновленного моста через Припять он обратился к украинцам с призывом "приезжать в Беларусь", пообещав "условия, как у белорусов — в сфере образования и медицины".
Лукашенко отметил, что сначала сомневался, следует ли проводить торжества "на фоне войны в Украине", но впоследствии решил, что "украинцы поймут". По его словам, новый мост "соединяет берега не только белорусов, но и соседей". "Мы открыты. Пожалуйста, приезжайте, украинцы. Мы с радостью вас примем, вашим семьям и детям обеспечим жизнь как белорусам", — заявил Лукашенко.



Источник: https://yle.fi/a/74-20187652
