Скандал в школе: украинку заставить петь русскую песню

Ткачова Марія
В финском городе Эспоо произошел инцидент в школе Storängen, где 11-летнюю украинку вынудили петь российскую песню "Калинка". По словам матери девочки, на уроке музыки ученики знакомились с "русской культурой", и всем дали задание исполнить песню.
Российская песня «Калинка» в школе Финляндии
Когда Николь отказалась петь, объяснив, что она украинка и не хочет использовать русский язык, учительница ответила:
"В школе мы не говорим о войне".
После этого девочка поняла, что отказ может повлиять на ее оценку и все же исполнила песню. Мать рассказала, что ситуация очень поразила дочь:
"Она испытала сильный шок. А что было бы, если бы на его месте был ребенок, родители которого погибли от рук россиян?"
Семья считает, что такое поведение учительницы — неприемлемо и бесчувственно к украинским детям, пострадавшим от войны. Инцидент вызвал возмущение у украинского сообщества, ведь под видом "культурного урока" ребенка заставили выполнять символ российской пропаганды.