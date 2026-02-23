Скандал у Сеулі: який банер вивісило посольство рф

У столиці Південної Кореї на фасаді посольства Росії з’явився 15-метровий банер у кольорах російського прапора з написом "Перемога буде за нами". Про це повідомляє The Korea Herald.

Посольство РФ в Суелі напередодні річниці початку війни

Банер розмістили напередодні річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Міністерство закордонних справ Південної Кореї вимагало прибрати напис і заявило, що така демонстрація позиції щодо війни є неприйнятною. У Сеулі нагадали, що вважають російське вторгнення порушенням Статуту ООН.

Станом на зараз офіційної відповіді від російської сторони немає.

Також повідомляється, що дипмісія РФ планує провести публічний захід до річниці вторгнення. Європейські дипломати в Сеулі вже висловили занепокоєння з цього приводу.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Угруповання Об’єднаних сил України заявило, що після чергової російської атаки в Україні нібито "не залишилося" ані транспортно-заряджувальних машин HIMARS, ані пускових установок для ракет "Фламінго".

Втім, як зазначили військові, до цієї атаки їх теж не існувало. Зокрема, у повідомленні наголошується, що система HIMARS не має окремих транспортно-заряджувальних машин у тому форматі, про який заявляє російська сторона. Крім того, запуск FP-5 "Фламінго" здійснюється з простих направляючих, а не з окремих "пускових установок", про які звітує РФ. Раніше російські ЗМІ з посиланням на Міноборони РФ повідомили, що за добу було "знищено транспортно-заряджувальну машину РСЗО HIMARS виробництва США та уражено пускові установки ракет “Фламинго”".

