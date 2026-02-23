Скандал в Сеуле: какой баннер вывесило посольство России.

В столице Южной Кореи на фасаде посольства России появился 15-метровый баннер в цветах русского флага с надписью "Победа будет за нами". Об этом сообщает The Korea Herald .

Посольство РФ в Суэле в канун годовщины начала войны

Баннер разместили в канун годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Министерство иностранных дел Южной Кореи требовало убрать надпись и заявило, что такая демонстрация позиции по войне неприемлема. В Сеуле напомнили, что считают российское вторжение нарушением Устава ООН.

По состоянию на данный момент официального ответа от российской стороны нет.

Также сообщается, что дипмиссия РФ планирует провести публичное мероприятие к годовщине вторжения. Европейские дипломаты в Сеуле уже выразили обеспокоенность по этому поводу.

