"ПриватБанк" вибачився і запропонував покрити лікування та протезування ветерану, якому відмовилися видавати картку у Києві. Про це у банківській установі повідомили через Фейсбук.

Скандал у «Приватбанку»: в установі відреагували на ганебне ставлення до ветерана

"Історія із неналежним наданням послуг ветерану неприпустима. У ній не було проявлено тієї уваги, людяності й відповідальності, які мають бути безумовними, особливо у ставленні до військових і ветеранів, які б не були норми і регуляції. Ми просимо вибачення за те, що нашому клієнту довелося пережити. Нам шкода, що ця ситуація стала можливою", – зауважили у "ПриватБанку".

Там наголосили, що готові надати допомогу військовому на шляху лікування, протезування та відновлення.

"Якщо ветеран погодиться прийняти нашу допомогу, ми покриємо йому лікування, протезування та надамо всю необхідну підтримку. Та розуміємо, що рішення має бути не точкове, а системне, тому зробимо все можливе, щоб подібне ніколи більше не повторилося. Ми проводимо ревізію внутрішніх процедур, тримаємо контакт із НБУ, аби ситуація, яка сталася у нашому банку, більше не ставалася ніде. Окремо, проведемо повторне навчання для працівників, щоб унеможливити подібне надалі. Людина і її потреби й гідність — на першому місці", – наголосили в банку.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Києві в одному з відділень ПриватБанку відмовили в оформленні виплат 20-річному ветерану війни, який лишився повністю без рук та ніг, через те, що він не зміг потримати картку біля обличчя, як цього потребує процедура.

Про це повідомила командир Патронатної служби "Янголи", офіцер ЦВС 3 ОШБр Олена Толкачова.

"20-річний солдат. На війну пішов у 18. У районі Ізюмського на Харківщині втратив усі кінцівки. Високі ампутації. Ідейний, тримається. Медичний куратор нашої служби привезла його у ПриватБанк відновити картку — на неї мають надійти державні виплати. Телефон із картками був втрачений у бою. Менеджер у відділенні на проспекті Берестейському, 27-А дістає готову картку і каже: візьміть її в руки і потримайте біля обличчя для фото. У людини немає рук. Немає рук — немає картки. Тримати картку іншій людині "не можна"", – розповіла Толкачова.