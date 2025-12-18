"ПриватБанк" извинился и предложил покрыть лечение и протезирование ветерана, которому отказались выдавать карточку в Киеве. Об этом в банковском учреждении сообщили через Фейсбук.

Скандал в Приватбанке: в учреждении отреагировали на позорное отношение к ветерану

"История с ненадлежащим предоставлением услуг ветерану недопустима. В ней не было проявлено того внимания, человечности и ответственности, которые должны быть безусловными, особенно в отношении военных и ветеранов, какие бы не были бы нормы и регуляции. Мы приносим свои извинения за то, что нашему клиенту пришлось пережить. Нам жаль, что эта ситуация стала возможной", – отметили в ПриватБанке.

Там подчеркнули, что готовы оказать помощь военному на пути лечения, протезирования и восстановления.

"Если ветеран согласится принять нашу помощь, мы покроем ему лечение, протезирование и предоставим всю необходимую поддержку. Но понимаем, что решение должно быть не точечным, а системным, поэтому сделаем все возможное, чтобы подобное никогда больше не повторилось. Мы проводим ревизию внутренних процедур, держим контакт с НБУ, чтобы ситуация, которая произошла в нашем банке, больше не происходило нигде. Отдельно, проведем повторное обучение для работников, чтобы сделать невозможным подобное в дальнейшем. Человек и его потребности и достоинство — на первом месте", – отметили в банке.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Киеве в одном из отделений ПриватБанка отказали в оформлении выплат 20-летнему ветерану войны, который остался полностью без рук и ног, из-за того, что он не смог подержать карточку у лица, как этого требует процедура.

Об этом сообщила командир Патронатной службы "Ангелы", офицер ЦВС 3 ОШБр Елена Толкачева.

"20-летний солдат. На войну пошел в 18. В районе Изюмского на Харьковщине потерял все конечности. Высокие ампутации. Идейный, держится. Медицинский куратор нашей службы привезла его в ПриватБанк восстановить карточку — на нее должны поступить государственные выплаты. Телефон с карточками был потерян в бою. Менеджер в отделении на проспекте Берестейском, 27-А получает готовую карточку и говорит: возьмите ее в руки и подержите у лица для фото. У человека нет рук. Нет рук – нет карты. Держать карточку другому человеку "нельзя", — рассказала Толкачева.