Скандал у Німеччині: через що вимагають скинути мера Берліна

Ткачова Марія
У Німеччині розгорівся політичний скандал навколо мера Берліна Кая Вагнера, якого закликали піти у відставку через його дії під час масштабного блекауту в столиці. Журналісти з’ясували, що мер перебував на тенісному корті разом зі своєю партнеркою, сенаторкою з питань освіти Катериною Гюнтер-Вюнш, за кілька годин після початку відключення електроенергії та опалення.
Ця інформація суперечила попереднім заявам Вагнера про його безпосередню участь у координації дій міських служб під час аварії. Після публікацій у медіа мер підтвердив, що дійсно грав у теніс, однак заявив, що протягом усього часу залишався на зв’язку та координував роботу комунальних служб до і після гри.
Опозиційні політики звинуватили мера у тому, що він фактично залишив містян без управління в момент кризи, а також ввів громадськість в оману щодо своєї участі в ліквідації наслідків аварії. У зв’язку з цим пролунали заклики до його негайної відставки.
Водночас фракція ХДС, до якої належить Вагнер, публічно стала на його захист. Сам мер визнав, що незадоволений власною комунікацією з громадськістю та заявив, що мав діяти більш відкрито і прозоро.
Масштабний блекаут у Берліні стався 3 січня і залишив без електропостачання та опалення понад 45 тисяч домогосподарств. Відповідальність за диверсію взяло на себе ліворадикальне угруповання Vulkangruppe.