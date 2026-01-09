У Німеччині розгорівся політичний скандал навколо мера Берліна Кая Вагнера, якого закликали піти у відставку через його дії під час масштабного блекауту в столиці. Журналісти з’ясували, що мер перебував на тенісному корті разом зі своєю партнеркою, сенаторкою з питань освіти Катериною Гюнтер-Вюнш, за кілька годин після початку відключення електроенергії та опалення.

Мера Берліна закликають піти у відставку

Ця інформація суперечила попереднім заявам Вагнера про його безпосередню участь у координації дій міських служб під час аварії. Після публікацій у медіа мер підтвердив, що дійсно грав у теніс, однак заявив, що протягом усього часу залишався на зв’язку та координував роботу комунальних служб до і після гри.

Опозиційні політики звинуватили мера у тому, що він фактично залишив містян без управління в момент кризи, а також ввів громадськість в оману щодо своєї участі в ліквідації наслідків аварії. У зв’язку з цим пролунали заклики до його негайної відставки.

Водночас фракція ХДС, до якої належить Вагнер, публічно стала на його захист. Сам мер визнав, що незадоволений власною комунікацією з громадськістю та заявив, що мав діяти більш відкрито і прозоро.

Масштабний блекаут у Берліні стався 3 січня і залишив без електропостачання та опалення понад 45 тисяч домогосподарств. Відповідальність за диверсію взяло на себе ліворадикальне угруповання Vulkangruppe.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у країнські воєнні розвідники зафіксували свідчення підготовки до чергового воєнного злочину з боку окупаційної армії росії. У радіоперехопленні зафіксовано розмову військовослужбовців другого батальйону 237-го полку зі складу 76-ї десантно-штурмової дивізії зс рф, яка діє поблизу Покровська.