Скандал у Німеччині: через що вимагають скинути мера Берліна

Мера Берліна закликали піти у відставку після того, як з’ясувалося, що він грав у теніс під час масштабного блекауту в місті

9 січня 2026, 20:59
Автор:
avatar

Ткачова Марія

У Німеччині розгорівся політичний скандал навколо мера Берліна Кая Вагнера, якого закликали піти у відставку через його дії під час масштабного блекауту в столиці. Журналісти з’ясували, що мер перебував на тенісному корті разом зі своєю партнеркою, сенаторкою з питань освіти Катериною Гюнтер-Вюнш, за кілька годин після початку відключення електроенергії та опалення.

Скандал у Німеччині: через що вимагають скинути мера Берліна

Мера Берліна закликають піти у відставку

Ця інформація суперечила попереднім заявам Вагнера про його безпосередню участь у координації дій міських служб під час аварії. Після публікацій у медіа мер підтвердив, що дійсно грав у теніс, однак заявив, що протягом усього часу залишався на зв’язку та координував роботу комунальних служб до і після гри.

Опозиційні політики звинуватили мера у тому, що він фактично залишив містян без управління в момент кризи, а також ввів громадськість в оману щодо своєї участі в ліквідації наслідків аварії. У зв’язку з цим пролунали заклики до його негайної відставки.

Водночас фракція ХДС, до якої належить Вагнер, публічно стала на його захист. Сам мер визнав, що незадоволений власною комунікацією з громадськістю та заявив, що мав діяти більш відкрито і прозоро.

Масштабний блекаут у Берліні стався 3 січня і залишив без електропостачання та опалення понад 45 тисяч домогосподарств. Відповідальність за диверсію взяло на себе ліворадикальне угруповання Vulkangruppe.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що українські воєнні розвідники зафіксували свідчення підготовки до чергового воєнного злочину з боку окупаційної армії росії. У радіоперехопленні зафіксовано розмову військовослужбовців другого батальйону 237-го полку зі складу 76-ї десантно-штурмової дивізії зс рф, яка діє поблизу Покровська.



Джерело: https://www.zeit.de/politik/deutschland/2026-01/berlin-cdu-stromausfall-kai-wegner-krisenmanagement-gxe
