Українська розвідка в шоці: який наказ прийняли росіяни

Ткачова Марія
Українські воєнні розвідники зафіксували свідчення підготовки до чергового воєнного злочину з боку окупаційної армії росії. У радіоперехопленні зафіксовано розмову військовослужбовців другого батальйону 237-го полку зі складу 76-ї десантно-штурмової дивізії зс рф, яка діє поблизу Покровська.
Росіяни не беруть в полон українців, а вбивають їх
З перехоплених перемовин чути, як один із командирів віддає прямий наказ не брати українських військовослужбовців у полон і знищувати їх на місці. У розмові звучать прямі вказівки на розстріл військовополонених без встановлення особи та будь-яких допитів.
Зафіксований наказ свідчить про умисний характер дій та підтверджує системність злочинів, які вчиняє російська окупаційна армія на території України. Йдеться не про поодинокі випадки, а про свідому практику, що включає страти військовополонених, катування, вбивства цивільних осіб та позасудові розправи.
У Головному управлінні розвідки наголосили, що воєнні злочини є цілеспрямованою політикою держави-агресора. Там підкреслили, що за кожен злочин, скоєний проти українського народу, буде справедлива відплата.