Українська розвідка в шоці: який наказ прийняли росіяни

Українські воєнні розвідники зафіксували свідчення підготовки до чергового воєнного злочину з боку окупаційної армії росії. У радіоперехопленні зафіксовано розмову військовослужбовців другого батальйону 237-го полку зі складу 76-ї десантно-штурмової дивізії зс рф, яка діє поблизу Покровська.

Росіяни не беруть в полон українців, а вбивають їх

З перехоплених перемовин чути, як один із командирів віддає прямий наказ не брати українських військовослужбовців у полон і знищувати їх на місці. У розмові звучать прямі вказівки на розстріл військовополонених без встановлення особи та будь-яких допитів.

Зафіксований наказ свідчить про умисний характер дій та підтверджує системність злочинів, які вчиняє російська окупаційна армія на території України. Йдеться не про поодинокі випадки, а про свідому практику, що включає страти військовополонених, катування, вбивства цивільних осіб та позасудові розправи.

У Головному управлінні розвідки наголосили, що воєнні злочини є цілеспрямованою політикою держави-агресора. Там підкреслили, що за кожен злочин, скоєний проти українського народу, буде справедлива відплата.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Українська тенісистка Марта Костюк здобула перемогу над спортсменкою з російським паспортом у чвертьфіналі турніру серії WTA 500. Матч завершився з рахунком 7:6, 6:3 на користь українки.

Ця зустріч стала першою офіційною очною дуеллю тенісисток у рамках турнірів WTA. Поєдинок вийшов напруженим, особливо у першому сеті, який Костюк змогла завершити на свою користь лише на тай-брейку. Перемога у чвертьфіналі стала для Марти Костюк одинадцятою у матчах проти тенісисток, які входять до топ-10 світового рейтингу WTA. Таким чином українка підтвердила стабільні результати на високому рівні та продовжує боротьбу за титул на турнірі.

