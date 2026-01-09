Украинская разведка в шоке: какой приказ приняли россияне

Украинские военные разведчики зафиксировали показания подготовки к очередному военному преступлению со стороны оккупационной армии России. В радиоперехвате зафиксирован разговор военнослужащих второго батальона 237-го полка из состава 76-й десантно-штурмовой дивизии с РФ, действующей вблизи Покровска.

Россияне не берут в плен украинцев, а убивают их

Из перехваченных переговоров слышно, как один из командиров отдает прямой приказ не брать украинских военнослужащих в плен и уничтожать их на месте. В разговоре звучат прямые указания на расстрел военнопленных без установления личности и допросов.

Зафиксированный приказ свидетельствует об умышленном характере действий и подтверждает системность преступлений, совершаемых российской оккупационной армией на территории Украины. Речь идет не об единичных случаях, а о сознательной практике, включающей казни военнопленных, пытки, убийства гражданских лиц и внесудебные расправы.

В Главном управлении разведки подчеркнули, что военные преступления являются целенаправленной политикой государства-агрессора. Там подчеркнули, что за каждое преступление, совершенное против украинского народа, будет справедливое возмездие.

