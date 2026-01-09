logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.08

EUR/UAH

50.14

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Украинская разведка в шоке: какой приказ приняли россияне
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинская разведка в шоке: какой приказ приняли россияне

Украинская военная разведка зафиксировала радиоперехват с приказом российских командиров убивать украинских военнопленных

9 января 2026, 20:47
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Украинские военные разведчики зафиксировали показания подготовки к очередному военному преступлению со стороны оккупационной армии России. В радиоперехвате зафиксирован разговор военнослужащих второго батальона 237-го полка из состава 76-й десантно-штурмовой дивизии с РФ, действующей вблизи Покровска.

Украинская разведка в шоке: какой приказ приняли россияне

Россияне не берут в плен украинцев, а убивают их

Из перехваченных переговоров слышно, как один из командиров отдает прямой приказ не брать украинских военнослужащих в плен и уничтожать их на месте. В разговоре звучат прямые указания на расстрел военнопленных без установления личности и допросов.

Зафиксированный приказ свидетельствует об умышленном характере действий и подтверждает системность преступлений, совершаемых российской оккупационной армией на территории Украины. Речь идет не об единичных случаях, а о сознательной практике, включающей казни военнопленных, пытки, убийства гражданских лиц и внесудебные расправы.

В Главном управлении разведки подчеркнули, что военные преступления являются целенаправленной политикой государства-агрессора. Там подчеркнули, что за каждое преступление, совершенное против украинского народа, будет справедливое возмездие.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Украинская теннисистка Марта Костюк одержала победу над спортсменкой с российским паспортом в четвертьфинале турнира серии WTA 500. Матч завершился со счетом 7:6, 6:3 в пользу украинки.
Эта встреча стала первой официальной глазной дуэлью теннисисток в рамках турниров WTA. Поединок получился напряженным, особенно в первом сете, который Костюк смогла завершить в свою пользу только на тай-брейке. Победа в четвертьфинале стала для Марты Костюк одиннадцатой в матчах против теннисисток, входящих в топ-10 мирового рейтинга WTA. Таким образом, украинка подтвердила стабильные результаты на высоком уровне и продолжает борьбу за титул на турнире.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/DIUkraine/7682
Теги:

Новости

Все новости