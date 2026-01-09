Скандал в Германии: из-за чего требуют свергнуть мэра Берлина

В Германии разгорелся политический скандал вокруг мэра Берлина Кая Вагнера, призывавшего уйти в отставку из-за его действий во время масштабного блекаута в столице. Журналисты выяснили, что мэр находился на теннисном корте вместе со своей партнершей, сенатором по вопросам образования Екатериной Гюнтер-Вюнш, через несколько часов после начала отключения электроэнергии и отопления.

Мэра Берлина призывают уйти в отставку

Эта информация противоречила предварительным заявлениям Вагнера о его непосредственном участии в координации действий городских служб во время аварии. После публикаций в медиа-мэр подтвердил, что действительно играл в теннис, однако заявил, что в течение всего времени оставался на связи и координировал работу коммунальных служб до и после игры.

Оппозиционные политики обвинили мэра в том, что он фактически оставил горожан без управления в момент кризиса, а также ввел общественность в заблуждение по поводу своего участия в ликвидации последствий аварии. В этой связи прозвучали призывы к его немедленной отставке.

В то же время фракция ХДС, к которой принадлежит Вагнер, публично стала в его защиту. Сам мэр признал, что недоволен собственной коммуникацией с общественностью и заявил, что должен был действовать более открыто и прозрачно.

Масштабный блекаут в Берлине произошел 3 января и оставил без электроснабжения и отопления более 45 тысяч домохозяйств. Ответственность за диверсию взяла на себя леворадикальная группировка Vulkangruppe.

