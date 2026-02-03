Скандал у Міноборони: кого затримали

Служба військової контррозвідки Польщі (SKW) затримала чиновника Міністерства національної оборони, якого підозрюють у шпигунстві на користь Росії та Білорусі. Про це повідомляє польське видання Onet.

В Міноборони Польщі затримано російського шпигуна

Затримання відбулося вранці та стало результатом тривалої операції польської контррозвідки. За даними слідства, затриманому близько 60 років, він працював у Міністерстві національної оборони з 1990-х років і протягом десятиліть обіймав різні посади.

Останнім часом чоловік працював у Департаменті стратегії та планування оборони — одному з ключових підрозділів міністерства, який має доступ до чутливої інформації у сфері оборонної політики та безпеки.

Правоохоронці підозрюють, що чиновник співпрацював із російськими та білоруськими спецслужбами. Слідство триває, і, за інформацією джерел, не виключено, що справа матиме продовження та нові затримання.

Onet називає цю операцію "абсолютно надзвичайною" та зазначає, що викриття шпигуна такого рівня в оборонному відомстві є одним із найбільших успіхів польської контррозвідки за останні роки.

