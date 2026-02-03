Скандал в Минобороны: кого задержали

Служба военной контрразведки Польши (SKW) задержала чиновника Министерства национальной обороны, подозреваемого в шпионаже в пользу России и Беларуси. Об этом сообщает польское издание Onet.

В Минобороны Польши задержали российского шпиона

Задержание произошло утром и явилось результатом длительной операции польской контрразведки. По данным следствия, задержанному около 60 лет, он работал в Министерстве национальной обороны с 1990-х годов и в течение десятилетий занимал разные должности.

В последнее время мужчина работал в Департаменте стратегии и планирования обороны — одном из ключевых подразделений министерства, которое имеет доступ к чувствительной информации в сфере оборонной политики и безопасности.

Правоохранители подозревают, что чиновник сотрудничал с российскими и белорусскими спецслужбами. Следствие продолжается и, по информации источников, не исключено, что дело будет иметь продолжение и новые задержания.

Onet называет эту операцию "совершенно чрезвычайной" и отмечает, что разоблачение шпиона такого уровня в оборонном ведомстве является одним из самых больших успехов польской контрразведки за последние годы.

