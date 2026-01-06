Скандал у Львові: ветерана війни забризкали перцевим балончиком

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
У Львові в ніч на 4 січня в одному з багатоквартирних будинків стався конфлікт між мешканцями, який завершився застосуванням перцевого газу. Постраждав ветеран російсько-української війни Андрій Кулько, який понад півтора року перебував у російському полоні після боїв за Маріуполь.
Скандал у Львові з участю ветерана війни
За словами військового, інцидент стався у під’їзді під час словесної суперечки із сусідкою. Під час конфлікту жінка раптово скористалася газовим балончиком, унаслідок чого чоловік зазнав ураження сльозогінним газом.
Про подію Андрій Кулько публічно повідомив у соцмережах, зазначивши, що після пережитого полону подібні ситуації мають для нього особливо важкі наслідки як у фізичному, так і в психологічному сенсі.
Водночас жінка, яка фігурує у справі, у власних дописах подає іншу версію подій та стверджує, що діяла у межах самооборони. Її пояснення наразі також вивчають правоохоронні органи.
Національна поліція підтвердила факт інциденту та повідомила, що за зверненням сторін розпочато перевірку. Правоохоронці з’ясовують усі обставини конфлікту, опитують учасників та свідків, після чого буде надано правову оцінку діям кожної зі сторін.