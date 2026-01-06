Скандал у Львові: ветерана війни забризкали перцевим балончиком

У Львові в ніч на 4 січня в одному з багатоквартирних будинків стався конфлікт між мешканцями, який завершився застосуванням перцевого газу. Постраждав ветеран російсько-української війни Андрій Кулько, який понад півтора року перебував у російському полоні після боїв за Маріуполь.

Скандал у Львові з участю ветерана війни

За словами військового, інцидент стався у під’їзді під час словесної суперечки із сусідкою. Під час конфлікту жінка раптово скористалася газовим балончиком, унаслідок чого чоловік зазнав ураження сльозогінним газом.

Про подію Андрій Кулько публічно повідомив у соцмережах, зазначивши, що після пережитого полону подібні ситуації мають для нього особливо важкі наслідки як у фізичному, так і в психологічному сенсі.

Водночас жінка, яка фігурує у справі, у власних дописах подає іншу версію подій та стверджує, що діяла у межах самооборони. Її пояснення наразі також вивчають правоохоронні органи.

Національна поліція підтвердила факт інциденту та повідомила, що за зверненням сторін розпочато перевірку. Правоохоронці з’ясовують усі обставини конфлікту, опитують учасників та свідків, після чого буде надано правову оцінку діям кожної зі сторін.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Глава Чечні призначив свого старшого сина Ахмата на одну з ключових посад у регіональному уряді. 20-річний Кадиров отримав статус виконувача обов’язків заступника голови уряду Чечні та водночас очолив напрям фізичної культури і спорту.

Кадиров заявив, що його син нібито має необхідний досвід і "виняткові професійні якості", які дозволять йому ефективно виконувати нові обов’язки. За словами очільника республіки, призначення є логічним продовженням кар’єрного шляху Ахмата.

