Во Львове в ночь на 4 января в одном из многоквартирных домов произошел конфликт между жителями, завершившийся применением перечного газа. Пострадал ветеран российско-украинской войны Андрей Кулько , более полутора лет находившийся в плену после боев за Мариуполь.

Скандал во Львове с участием ветерана войны

По словам военного, инцидент произошел в подъезде во время словесного спора с соседкой. Во время конфликта женщина внезапно воспользовалась газовым баллончиком, в результате чего мужчина потерпел поражение слезоточивым газом.

О событии Андрей Кулько публично сообщил в соцсетях, отметив, что после пережитого плена подобные ситуации имеют для него особо тяжелые последствия как в физическом, так и в психологическом смысле.

В то же время женщина, фигурирующая в деле, в собственных сообщениях представляет другую версию событий и утверждает, что действовала в рамках самообороны. Ее объяснение также изучают правоохранительные органы.

Национальная полиция подтвердила факт инцидента и сообщила, что по обращению сторон начата проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства конфликта, опрашивают участников и свидетелей, после чего будет дана правовая оценка действиям каждой из сторон.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Глава Чечни назначил своего старшего сына Ахмата на одну из ключевых должностей в региональном правительстве. 20-летний Кадыров получил статус исполняющего обязанности заместителя главы правительства Чечни и одновременно возглавил направление физической культуры и спорта.

Кадыров заявил, что у его сына якобы есть необходимый опыт и "исключительные профессиональные качества", которые позволят ему эффективно выполнять новые обязанности. По словам главы республики, назначение является логическим продолжением карьерного пути Ахмата.

