Скандал во Львове: ветерана войны забрызгали перечным баллончиком

Ткачова Марія
Во Львове в ночь на 4 января в одном из многоквартирных домов произошел конфликт между жителями, завершившийся применением перечного газа. Пострадал ветеран российско-украинской войны Андрей Кулько , более полутора лет находившийся в плену после боев за Мариуполь.
Скандал во Львове с участием ветерана войны
По словам военного, инцидент произошел в подъезде во время словесного спора с соседкой. Во время конфликта женщина внезапно воспользовалась газовым баллончиком, в результате чего мужчина потерпел поражение слезоточивым газом.
О событии Андрей Кулько публично сообщил в соцсетях, отметив, что после пережитого плена подобные ситуации имеют для него особо тяжелые последствия как в физическом, так и в психологическом смысле.
В то же время женщина, фигурирующая в деле, в собственных сообщениях представляет другую версию событий и утверждает, что действовала в рамках самообороны. Ее объяснение также изучают правоохранительные органы.
Национальная полиция подтвердила факт инцидента и сообщила, что по обращению сторон начата проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства конфликта, опрашивают участников и свидетелей, после чего будет дана правовая оценка действиям каждой из сторон.