Яку нову посаду отримав син Кадирова

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Глава Чечні призначив свого старшого сина Ахмата на одну з ключових посад у регіональному уряді. 20-річний Кадиров отримав статус виконувача обов’язків заступника голови уряду Чечні та водночас очолив напрям фізичної культури і спорту.
Син кадирова став віцепремʼєром Чечні
Кадиров заявив, що його син нібито має необхідний досвід і "виняткові професійні якості", які дозволять йому ефективно виконувати нові обов’язки. За словами очільника республіки, призначення є логічним продовженням кар’єрного шляху Ахмата.
До цього, починаючи з 2024 року, Ахмат Кадиров обіймав посаду міністра фізичної культури і спорту Чечні. Тепер його повноваження значно розширилися, що фактично робить його однією з впливових фігур у системі регіональної влади.
Кадрове рішення ухвалене на тлі постійних чуток про можливі проблеми зі здоров’ям самого Рамзана Кадирова, які регулярно з’являються в інформаційному просторі.
Чечня залишається регіоном із вираженою клановою моделлю управління. За підрахунками журналістів, у владних структурах республіки працює понад 90 родичів Кадирова. Лише в уряді, окрім старшого сина, посади обіймають його племінник і щонайменше троє зятів.