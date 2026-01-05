logo_ukra

Яку нову посаду отримав син Кадирова
commentss НОВИНИ Всі новини

Яку нову посаду отримав син Кадирова

На тлі чуток про проблеми зі здоров’ям Кадиров призначив 20-річного сина віцепрем’єром Чечні

5 січня 2026, 23:30
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Глава Чечні призначив свого старшого сина Ахмата на одну з ключових посад у регіональному уряді. 20-річний Кадиров отримав статус виконувача обов’язків заступника голови уряду Чечні та водночас очолив напрям фізичної культури і спорту.

Яку нову посаду отримав син Кадирова

Син кадирова став віцепремʼєром Чечні

Кадиров заявив, що його син нібито має необхідний досвід і "виняткові професійні якості", які дозволять йому ефективно виконувати нові обов’язки. За словами очільника республіки, призначення є логічним продовженням кар’єрного шляху Ахмата.

До цього, починаючи з 2024 року, Ахмат Кадиров обіймав посаду міністра фізичної культури і спорту Чечні. Тепер його повноваження значно розширилися, що фактично робить його однією з впливових фігур у системі регіональної влади.

Кадрове рішення ухвалене на тлі постійних чуток про можливі проблеми зі здоров’ям самого Рамзана Кадирова, які регулярно з’являються в інформаційному просторі.

Чечня залишається регіоном із вираженою клановою моделлю управління. За підрахунками журналістів, у владних структурах республіки працює понад 90 родичів Кадирова. Лише в уряді, окрім старшого сина, посади обіймають його племінник і щонайменше троє зятів.

Джерело: https://t.me/RKadyrov_95/6285
