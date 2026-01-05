Яку нову посаду отримав син Кадирова

Глава Чечні призначив свого старшого сина Ахмата на одну з ключових посад у регіональному уряді. 20-річний Кадиров отримав статус виконувача обов’язків заступника голови уряду Чечні та водночас очолив напрям фізичної культури і спорту.

Син кадирова став віцепремʼєром Чечні

Кадиров заявив, що його син нібито має необхідний досвід і "виняткові професійні якості", які дозволять йому ефективно виконувати нові обов’язки. За словами очільника республіки, призначення є логічним продовженням кар’єрного шляху Ахмата.

До цього, починаючи з 2024 року, Ахмат Кадиров обіймав посаду міністра фізичної культури і спорту Чечні. Тепер його повноваження значно розширилися, що фактично робить його однією з впливових фігур у системі регіональної влади.

Кадрове рішення ухвалене на тлі постійних чуток про можливі проблеми зі здоров’ям самого Рамзана Кадирова, які регулярно з’являються в інформаційному просторі.

Чечня залишається регіоном із вираженою клановою моделлю управління. За підрахунками журналістів, у владних структурах республіки працює понад 90 родичів Кадирова. Лише в уряді, окрім старшого сина, посади обіймають його племінник і щонайменше троє зятів.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що н імецька федеральна розвідка протягом кількох років негласно перехоплювала телефонні розмови тодішнього президента США Барака Обами. Прослуховування здійснювалося під час його перебування на борту президентського літака Air Force One.

За інформацією джерел, це стало можливим через технічні вразливості у системі шифрування зв’язку на літаку. Канали зв’язку працювали на частотах, які були відомі німецькій розвідці та періодично перебували під її контролем. Перехоплені розмови Обами зберігалися у вигляді стенограм у спеціальній папці, яка існувала лише в одному примірнику. Доступ до неї мали виключно окремі представники керівництва розвідслужби. Після ознайомлення ці матеріали підлягали знищенню.

