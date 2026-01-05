Кого роками прослуховувала німецька розвідка: шокуюче викриття

Німецька федеральна розвідка протягом кількох років негласно перехоплювала телефонні розмови тодішнього президента США Барака Обами. Прослуховування здійснювалося під час його перебування на борту президентського літака Air Force One.

За інформацією джерел, це стало можливим через технічні вразливості у системі шифрування зв’язку на літаку. Канали зв’язку працювали на частотах, які були відомі німецькій розвідці та періодично перебували під її контролем.

Перехоплені розмови Обами зберігалися у вигляді стенограм у спеціальній папці, яка існувала лише в одному примірнику. Доступ до неї мали виключно окремі представники керівництва розвідслужби. Після ознайомлення ці матеріали підлягали знищенню.

Отриману інформацію узагальнювали у вигляді аналітичних висновків щодо позиції США. Частину таких оцінок передавали до канцелярії федерального канцлера Німеччини.

Точні дати початку прослуховування залишаються невідомими, так само як і його тривалість. Водночас відомо, що цю практику було припинено лише у 2014 році.

