Кого годами прослушивала немецкая разведка: шокирующее разоблачение

Немецкая федеральная разведка несколько лет негласно перехватывала телефонные разговоры тогдашнего президента США Барака Обамы. Прослушивание производилось во время его пребывания на борту президентского самолета Air Force One.

Немецкая разведка прослушивала Барака Обаму

По информации источников, это стало возможным из-за технических уязвимостей в системе шифрования связи на самолете. Каналы связи работали на частотах, известных немецкой разведке и периодически находившихся под ее контролем.

Перехваченные разговоры Обамы хранились в виде стенограмм в специальной папке, которая существовала только в одном экземпляре. Доступ к ней имели исключительно отдельные представители руководства разведслужбы. После ознакомления эти материалы подлежали уничтожению.

Полученную информацию обобщали в виде аналитических выводов о позиции США. Часть таких оценок передавали в канцелярию федерального канцлера Германии.

Точные даты начала прослушивания остаются неизвестными, равно как и его продолжительность. В то же время известно, что эта практика была прекращена только в 2014 году.

