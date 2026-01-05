logo_ukra

BTC/USD

94087

ETH/USD

3237.55

USD/UAH

42.42

EUR/UAH

49.51

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Суд у США і гучні слова Мадуро
commentss НОВИНИ Всі новини

Суд у США і гучні слова Мадуро

Мадуро назвав себе «військовополоненим» під час виходу з суду в Нью-Йорку

5 січня 2026, 22:50
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Колишній президент Венесуели Ніколас Мадуро під час виведення із зали суду в Нью-Йорку вступив у словесну перепалку з протестувальниками та заявив, що вважає себе "військовополоненим".

Суд у США і гучні слова Мадуро

Мадуро називає себе військовополоненим

Інцидент стався біля будівлі суду, де зібралися противники Мадуро. Один із них — венесуелець Педро Рохас, який раніше зазнавав переслідувань з боку венесуельської влади та відбував тюремне ув’язнення, — вигукнув у бік Мадуро іспанською мовою: "Нелегітимний".

У відповідь Мадуро також іспанською заявив, що він є "викраденим президентом" і назвав себе військовополоненим.

Під час судового засідання Мадуро наполягав на тому, що продовжує вважати себе чинним президентом Венесуели та заявив про свою невинуватість. Водночас низка держав, зокрема Сполучені Штати, не визнають його легітимним главою держави, звинувачуючи у фальсифікації результатів виборів.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Сполучені Штати можуть спробувати встановити фактичний контроль над Гренландією вже впродовж найближчих місяців. Такий сценарій розглядають західні експерти та посадовці, які оцінюють ризик як реальний і серйозний.
Ймовірним часовим вікном називають період напередодні проміжних виборів у США, які відбудуться в листопаді, а також до 250-ї річниці проголошення незалежності Сполучених Штатів 4 липня. Саме ці дати можуть стати політично вигідними для демонстрації "геополітичного успіху".  
Очікується, що Вашингтон діятиме не силовими методами, як у венесуельському випадку, а через політичний та економічний тиск. Серед можливих інструментів називають вплив на місцеві еліти, зокрема спроби фінансового заохочення окремих гренландських політиків і посадовців. Потенційне встановлення контролю США над Гренландією може спричинити серйозну кризу всередині НАТО та Європейського Союзу. За оцінками аналітиків, ця тема здатна розколоти союзників навіть сильніше, ніж питання підтримки України.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://apnews.com/live/us-venezuela-trump-maduro-updates-01-05-2026#0000019b-8f42-d395-a9bf-cf7f6c5b0000
Теги:

Новини

Всі новини