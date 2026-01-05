Суд у США і гучні слова Мадуро

Колишній президент Венесуели Ніколас Мадуро під час виведення із зали суду в Нью-Йорку вступив у словесну перепалку з протестувальниками та заявив, що вважає себе "військовополоненим".

Мадуро називає себе військовополоненим

Інцидент стався біля будівлі суду, де зібралися противники Мадуро. Один із них — венесуелець Педро Рохас, який раніше зазнавав переслідувань з боку венесуельської влади та відбував тюремне ув’язнення, — вигукнув у бік Мадуро іспанською мовою: "Нелегітимний".

У відповідь Мадуро також іспанською заявив, що він є "викраденим президентом" і назвав себе військовополоненим.

Під час судового засідання Мадуро наполягав на тому, що продовжує вважати себе чинним президентом Венесуели та заявив про свою невинуватість. Водночас низка держав, зокрема Сполучені Штати, не визнають його легітимним главою держави, звинувачуючи у фальсифікації результатів виборів.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Сполучені Штати можуть спробувати встановити фактичний контроль над Гренландією вже впродовж найближчих місяців. Такий сценарій розглядають західні експерти та посадовці, які оцінюють ризик як реальний і серйозний.

Ймовірним часовим вікном називають період напередодні проміжних виборів у США, які відбудуться в листопаді, а також до 250-ї річниці проголошення незалежності Сполучених Штатів 4 липня. Саме ці дати можуть стати політично вигідними для демонстрації "геополітичного успіху".



Очікується, що Вашингтон діятиме не силовими методами, як у венесуельському випадку, а через політичний та економічний тиск. Серед можливих інструментів називають вплив на місцеві еліти, зокрема спроби фінансового заохочення окремих гренландських політиків і посадовців. Потенційне встановлення контролю США над Гренландією може спричинити серйозну кризу всередині НАТО та Європейського Союзу. За оцінками аналітиків, ця тема здатна розколоти союзників навіть сильніше, ніж питання підтримки України.

