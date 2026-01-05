Бывший президент Венесуэлы Николас Мадуро во время вывода из зала суда в Нью-Йорке вступил в словесную перепалку с протестующими и заявил, что считает себя "военнопленным".

Мадуро называет себя военнопленным

Инцидент произошел у здания суда, где собрались противники Мадуро. Один из них — венесуэлец Педро Рохас, ранее подвергавшийся преследованиям со стороны венесуэльских властей и отбывавший тюремное заключение, — воскликнул в сторону Мадуро на испанском языке: "Нелегитимный".

В ответ Мадуро также на испанском заявил, что он является "похищенным президентом" и назвал себя военнопленным.

Во время судебного заседания Мадуро настаивал на том, что продолжает считать себя действующим президентом Венесуэлы и заявил о своей невиновности. В то же время, ряд государств, в том числе Соединенные Штаты, не признают его легитимным главой государства, обвиняя в фальсификации результатов выборов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Соединенные Штаты могут попытаться установить фактический контроль над Гренландией уже в ближайшие месяцы. Такой сценарий рассматривают западные эксперты и должностные лица, оценивающие риск как реальный и серьезный.

Вероятным временным окном называют период в преддверии промежуточных выборов в США, которые пройдут в ноябре, а также к 250-летию провозглашения независимости Соединенных Штатов 4 июля. Именно эти даты могут стать политически выгодными для демонстрации "геополитического успеха".



Ожидается, что Вашингтон будет действовать не силовыми методами, как в венесуэльском случае, а из-за политического и экономического давления. Среди возможных инструментов называют влияние на местные элиты, в частности, попытки финансового поощрения отдельных гренландских политиков и чиновников. Потенциальное установление контроля США над Гренландией может повлечь за собой серьезный кризис внутри НАТО и Европейского Союза. По оценкам аналитиков, эта тема способна расколоть союзников даже сильнее вопроса поддержки Украины.

