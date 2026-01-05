logo

BTC/USD

94087

ETH/USD

3237.55

USD/UAH

42.42

EUR/UAH

49.51

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Суд в США и громкие слова Мадуро
commentss НОВОСТИ Все новости

Суд в США и громкие слова Мадуро

Мадуро назвал себя «военнопленным» во время выхода из суда в Нью-Йорке

5 января 2026, 22:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Бывший президент Венесуэлы Николас Мадуро во время вывода из зала суда в Нью-Йорке вступил в словесную перепалку с протестующими и заявил, что считает себя "военнопленным".

Суд в США и громкие слова Мадуро

Мадуро называет себя военнопленным

Инцидент произошел у здания суда, где собрались противники Мадуро. Один из них — венесуэлец Педро Рохас, ранее подвергавшийся преследованиям со стороны венесуэльских властей и отбывавший тюремное заключение, — воскликнул в сторону Мадуро на испанском языке: "Нелегитимный".

В ответ Мадуро также на испанском заявил, что он является "похищенным президентом" и назвал себя военнопленным.

Во время судебного заседания Мадуро настаивал на том, что продолжает считать себя действующим президентом Венесуэлы и заявил о своей невиновности. В то же время, ряд государств, в том числе Соединенные Штаты, не признают его легитимным главой государства, обвиняя в фальсификации результатов выборов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Соединенные Штаты могут попытаться установить фактический контроль над Гренландией уже в ближайшие месяцы. Такой сценарий рассматривают западные эксперты и должностные лица, оценивающие риск как реальный и серьезный.
Вероятным временным окном называют период в преддверии промежуточных выборов в США, которые пройдут в ноябре, а также к 250-летию провозглашения независимости Соединенных Штатов 4 июля. Именно эти даты могут стать политически выгодными для демонстрации "геополитического успеха".
Ожидается, что Вашингтон будет действовать не силовыми методами, как в венесуэльском случае, а из-за политического и экономического давления. Среди возможных инструментов называют влияние на местные элиты, в частности, попытки финансового поощрения отдельных гренландских политиков и чиновников. Потенциальное установление контроля США над Гренландией может повлечь за собой серьезный кризис внутри НАТО и Европейского Союза. По оценкам аналитиков, эта тема способна расколоть союзников даже сильнее вопроса поддержки Украины.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://apnews.com/live/us-venezuela-trump-maduro-updates-01-05-2026#0000019b-8f42-d395-a9bf-cf7f6c5b0000
Теги:

Новости

Все новости