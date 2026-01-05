Какую новую должность получил сын Кадырова

Рубрики
Глава Чечни назначил своего старшего сына Ахмата на один из ключевых постов в региональном правительстве. 20-летний Кадыров получил статус исполняющего обязанности заместителя главы правительства Чечни и одновременно возглавил направление физической культуры и спорта.
Сын Кадырова стал вицепремьером Чечни
Кадыров заявил, что у его сына якобы есть необходимый опыт и "исключительные профессиональные качества", которые позволят ему эффективно выполнять новые обязанности. По словам главы республики, назначение является логическим продолжением карьерного пути Ахмата.
До этого, начиная с 2024 года, Ахмат Кадыров занимал должность министра физической культуры и спорта в Чечне. Теперь его полномочия значительно расширились, что фактически делает его одной из влиятельных фигур в системе региональных властей.
Кадровое решение принято на фоне постоянных слухов о возможных проблемах со здоровьем самого Рамзана Кадырова, регулярно появляющихся в информационном пространстве.
Чечня остается регионом с выраженной клановой моделью управления. По подсчетам журналистов, во властных структурах республики работает более 90 родственников Кадырова. Только в правительстве, кроме старшего сына, должности занимают его племянник и по меньшей мере три зятя.