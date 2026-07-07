Скандал у Краматорську: чиновника міської ради викрили на зберіганні дитячої порнографії за участі хлопчиків

У Донецькій області правоохоронці затримали 54-річного посадовця Краматорської міської ради, якого обґрунтовано підозрюють у зберіганні забороненого контенту за участю дітей, а також нелегального арсеналу зброї та боєприпасів. За рішенням суду фігуранта помістили під варту.

Затриманий підозрюваний, фото: прокуратура

Розслідування стосовно посадовця розпочалося після того, як оперативники зафіксували його активність на інтернет-ресурсах із нелегальним контентом. Чоловік використовував сучасні технології для накопичення заборонених матеріалів.

"За даними слідства, чоловік умисно завантажив до свого облікового запису у Google 6 файлів, що містять матеріали порнографічного характеру за участю неповнолітніх та малолітніх осіб, — зазначають у Відділі інформаційної політики Донецької обласної прокуратури. — Зокрема, він зберігав фото оголених хлопчиків та сцени їх сексуальної експлуатації".

Факт належності вилучених файлів до категорії табуйованого контенту вже офіційно підтвердили залучені експерти. Відповідні висновки зафіксовані у результатах комплексної комп’ютерно-технічної та судово-мистецтвознавчої експертиз.

У рамках кримінального провадження правоохоронці провели санкціоновані слідчі дії за місцем проживання чиновника. Результати обшуку виявилися значно ширшими, ніж просто пошук цифрових доказів.

"2 липня 2026 року у ході санкціонованого слідчим суддею обшуку у квартирі чоловіка виявлено 2 ноутбуки, роутер, мобільний телефон, — звітують у відомстві про перебіг слідчих дій. — Окрім цього, вилучено два пістолети Макарова й ТТ, понад 200 набоїв, осколкову ручну та обороно-наступальну протипіхотну гранати із запалами".

Наразі фігуранту офіційно інкримінують порушення одразу двох статей Кримінального кодексу України — за отримання доступу та зберігання дитячої порнографії без мети збуту, а також за незаконне придбання і тримання вогнепальної зброї з боєприпасами.

Справою займаються слідчі Головного управління Нацполіції у Донецькій області спільно з фахівцями Департаменту кіберполіції. Якщо провину службовця буде доведено у судовому порядку, йому загрожує максимальний термін у вигляді семи років ув'язнення з подальшою забороною працювати на певних посадах протягом трьох років. Правоохоронці водночас нагадують, що згідно зі статтею 62 Конституції України, кожна людина вважається невинуватою, допоки її вину остаточно не доведе суд.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в Україні ліквідували масштабну корупційну мережу всередині правоохоронних органів, яка покривала нелегальні студії з виробництва контенту для дорослих.