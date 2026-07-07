Скандал в Краматорске: чиновника городского совета разоблачили на хранении детской порнографии с участием мальчиков

В Донецкой области правоохранители задержали 54-летнего чиновника Краматорского городского совета, обоснованно подозреваемого в хранении запрещенного контента с участием детей, а также нелегального арсенала оружия и боеприпасов. По решению суда фигурант был заключен под стражу.

Задержанный подозреваемый, фото: прокуратура

Расследование в отношении чиновника началось после того, как оперативники зафиксировали его активность на интернет-ресурсах с нелегальным контентом. Человек использовал современные технологии для накопления запрещенных материалов.

"По данным следствия, мужчина намеренно загрузил в свой аккаунт в Google 6 файлов, содержащих материалы порнографического характера с участием несовершеннолетних и малолетних лиц, — отмечают в Отделе информационной политики Донецкой областной прокуратуры. — В частности, он хранил фотографии обнаженных мальчиков и сцены их сексуальной эксплуатации".

Факт принадлежности изъятых файлов к категории табуированного контента официально подтвердили привлеченные эксперты. Соответствующие выводы зафиксированы в результатах комплексной компьютерно-технической и судебно-искусствоведческой экспертиз.

В рамках уголовного производства правоохранители провели санкционированные следственные действия по месту жительства чиновника. Результаты обыска оказались гораздо шире, чем просто поиск цифровых доказательств.

"2 июля 2026 года в ходе санкционированного следственным судьей обыска в квартире мужчины обнаружены 2 ноутбука, роутер, мобильный телефон, — отчитываются в ведомстве о ходе следственных действий. — Кроме этого, изъяты два пистолета Макарова и ТТ, более 200 патронов, осколочная ручная и оборонительно-наступательная противопехотная граната со страстями".

Пока фигуранту официально инкриминируют нарушение сразу двух статей Уголовного кодекса Украины — за получение доступа и хранения детской порнографии без цели сбыта, а также за незаконное приобретение и содержание огнестрельного оружия с боеприпасами.

Делом занимаются следователи Главного управления Нацполиции в Донецкой области вместе со специалистами Департамента киберполиции. Если вина служащего будет доказана в судебном порядке, ему грозит максимальный срок в виде семи лет заключения с последующим запретом работать на определенных должностях в течение трех лет. Правоохранители одновременно напоминают, что согласно статье 62 Конституции Украины, каждый человек считается невиновным, пока его вина окончательно не докажет суд.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Украине ликвидировали масштабную коррупционную сеть внутри правоохранительных органов, которая покрывала нелегальные студии по производству контента для взрослых.