Скандал в Краматорске: чиновника городского совета разоблачили на хранении детской порнографии с участием мальчиков

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Недилько Ксения
В Донецкой области правоохранители задержали 54-летнего чиновника Краматорского городского совета, обоснованно подозреваемого в хранении запрещенного контента с участием детей, а также нелегального арсенала оружия и боеприпасов. По решению суда фигурант был заключен под стражу.
Задержанный подозреваемый, фото: прокуратура
Расследование в отношении чиновника началось после того, как оперативники зафиксировали его активность на интернет-ресурсах с нелегальным контентом. Человек использовал современные технологии для накопления запрещенных материалов.
Факт принадлежности изъятых файлов к категории табуированного контента официально подтвердили привлеченные эксперты. Соответствующие выводы зафиксированы в результатах комплексной компьютерно-технической и судебно-искусствоведческой экспертиз.
В рамках уголовного производства правоохранители провели санкционированные следственные действия по месту жительства чиновника. Результаты обыска оказались гораздо шире, чем просто поиск цифровых доказательств.
Пока фигуранту официально инкриминируют нарушение сразу двух статей Уголовного кодекса Украины — за получение доступа и хранения детской порнографии без цели сбыта, а также за незаконное приобретение и содержание огнестрельного оружия с боеприпасами.
Делом занимаются следователи Главного управления Нацполиции в Донецкой области вместе со специалистами Департамента киберполиции. Если вина служащего будет доказана в судебном порядке, ему грозит максимальный срок в виде семи лет заключения с последующим запретом работать на определенных должностях в течение трех лет. Правоохранители одновременно напоминают, что согласно статье 62 Конституции Украины, каждый человек считается невиновным, пока его вина окончательно не докажет суд.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Украине ликвидировали масштабную коррупционную сеть внутри правоохранительных органов, которая покрывала нелегальные студии по производству контента для взрослых.