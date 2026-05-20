Гучний скандал у поліції: Офіс Генпрокурора та СБУ викрили кришування «порноофісів»

В Україні ліквідували масштабну корупційну мережу всередині правоохоронних органів, яка покривала нелегальні студії з виробництва контенту для дорослих. Офіс Генерального прокурора спільно із СБУ та за сприяння керівництва МВС викрив посадовців Нацполіції в Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях.

Затриманий підозрюваний, фото: СБУ

"Слідчі дії наразі відбуваються одночасно у трьох обласних управліннях поліції", — повідомили у відомстві, додавши, що регіональні керівники забезпечували недоторканність мережі так званих порноофісів. За версією слідства, у цих локаціях створювали та транслювали в інтернеті еротичні матеріали.

Роль зв'язкового у злочинній схемі виконував шофер одного із заступників Міністра внутрішніх справ. "Використовуючи персональні контакти серед топменеджменту поліції, він гарантував порноділкам відсутність проблем із законом", — зазначають прокурори. За невтручання та інсайди про заплановані облави правоохоронці збирали фіксовану данину.

Регіональне керівництво оцінило свій спокій у 20 тисяч доларів щомісяця. "Ще 5 тисяч доларів США забирав собі посередник як плату за послуги", — звітують в Офісі Генпрокурора. Для конспірації фігуранти кодували розмови, уникали прямих згадок у месенджерах та зустрічалися лише віч-на-віч.

Правоохоронці вели розслідування кілька місяців, фіксуючи кожен платіж:

Лютий 2026: посередник забрав $45 тисяч для розподілу між собою та керівництвом поліції однієї з областей.

посередник забрав $45 тисяч для розподілу між собою та керівництвом поліції однієї з областей. Квітень 2026: задокументовано транш у $25 тисяч, де $20 тисяч призначалися заступнику начальника обласного главку.

задокументовано транш у $25 тисяч, де $20 тисяч призначалися заступнику начальника обласного главку. Інші епізоди: зафіксовано два корупційні перекази по $20 тисяч правоохоронцю іншого регіону через посередництво третьої особи "втемну".

Крапку у схемі поставили сьогодні під час передачі чергового конверта. "Посередника затримали безпосередньо після отримання чергових 25 тисяч доларів", — підкреслили в Офісі Генерального прокурора. Схема розподілу була стандартною: левова частка мала піти шефу обласної поліції.

Наразі одному із високопоставлених поліцейських уже офіційно оголошено підозру за фактом отримання хабаря в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 368 КК України). Розслідування триває, на робочих місцях фігурантів тривають невідкладні обшуки.

Відомо, що затримано:

▪ начальника ГУНП в Івано-Франківській області;

▪ заступника начальника ГУНП в Івано-Франківській області;

▪ першого заступника начальника ГУНП в Тернопільській області;

▪ заступника начальника ГУНП в Житомирській області;

▪ водія автогосподарства ДУ "Центр обслуговування підрозділів МВС", який за версією слідства, виконував роль посередника.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що після квітневого теракту в Києві міністр внутрішніх справ Ігор Клименко ухвалив рішення про посилення навчання. Перші двісті поліцейських вже проходять вишкіл на полігоні.



