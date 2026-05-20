Громкий скандал в полиции: Офис Генпрокурора и СБУ разоблачили крышевание «порноофисов»

В Украине ликвидирована масштабная коррупционная сеть внутри правоохранительных органов, которая покрывала нелегальные студии по производству контента для взрослых. Офис Генерального прокурора совместно с СБУ и при содействии руководства МВД разоблачил должностных лиц Нацполиции в Ивано-Франковской, Тернопольской и Житомирской областях.

"Следственные действия происходят одновременно в трех областных управлениях полиции", — сообщили в ведомстве, добавив, что региональные руководители обеспечивали неприкосновенность сети так называемых "порноофисов". По версии следствия, в этих локациях создавались и транслировались в интернете эротические материалы.

Роль связного в преступной схеме исполнял водитель одного из заместителей Министра внутренних дел. "Используя персональные контакты среди топ-менеджмента полиции, он гарантировал порнодельцам отсутствие проблем с законом", — отмечают прокуроры. За невмешательство и инсайды о запланированных облавах правоохранители собирали фиксированную дань.

Региональное руководство оценило свое спокойствие в 20 тысяч долларов ежемесячно. "Еще 5 тысяч долларов США забирал себе посредник как плату за услуги", — отчитываются в Офисе Генпрокурора. Для конспирации фигуранты кодировали разговоры, избегали прямых упоминаний в мессенджерах и встречались только лицом к лицу.

Правоохранители вели расследование несколько месяцев, фиксируя каждый платеж:

Февраль 2026 г.: посредник забрал $45 тысяч для распределения между собой и руководством полиции одной из областей.

посредник забрал $45 тысяч для распределения между собой и руководством полиции одной из областей. Апрель 2026: задокументирован транш в $25 тысяч, где $20 тысяч назначались заместителю начальника областного главка.

задокументирован транш в $25 тысяч, где $20 тысяч назначались заместителю начальника областного главка. Другие эпизоды: зафиксировано два коррупционных перевода по $20 тысяч правоохранителю другого региона через посредство третьего лица "втемную".

Точку в схеме поставили сегодня во время передачи очередного конверта. "Посредника задержали непосредственно после получения очередных 25 тысяч долларов", — подчеркнули в Офисе Генерального прокурора. Схема распределения была стандартной: львиная доля должна была пойти шефу областной полиции.

В настоящее время одному из высокопоставленных полицейских уже официально объявлено подозрение по факту получения взятки в особо крупном размере (ч. 4 ст. 368 УК Украины). Расследование продолжается, на рабочих местах фигурантов продолжаются безотлагательные обыски.

Известно, что задержано:

▪ начальника ГУНП в Ивано-Франковской области;

▪ заместителя начальника ГУНП в Ивано-Франковской области;

▪ первого заместителя начальника ГУНП в Тернопольской области;

▪ заместителя начальника ГУНП в Житомирской области;

▪ водитель автохозяйства ГУ "Центр обслуживания подразделений МВД", который по версии следствия, выполнял роль посредника.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что после апрельского теракта в Киеве министр внутренних дел Игорь Клименко принял решение об усилении обучения. Первые двести полицейских уже проходят обучение на полигоне.




