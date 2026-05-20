Громкий скандал в полиции: Офис Генпрокурора и СБУ разоблачили крышевание «порноофисов»

Недилько Ксения
В Украине ликвидирована масштабная коррупционная сеть внутри правоохранительных органов, которая покрывала нелегальные студии по производству контента для взрослых. Офис Генерального прокурора совместно с СБУ и при содействии руководства МВД разоблачил должностных лиц Нацполиции в Ивано-Франковской, Тернопольской и Житомирской областях.
Задержанный подозреваемый, фото: СБУ
"Следственные действия происходят одновременно в трех областных управлениях полиции", — сообщили в ведомстве, добавив, что региональные руководители обеспечивали неприкосновенность сети так называемых "порноофисов". По версии следствия, в этих локациях создавались и транслировались в интернете эротические материалы.
Роль связного в преступной схеме исполнял водитель одного из заместителей Министра внутренних дел. "Используя персональные контакты среди топ-менеджмента полиции, он гарантировал порнодельцам отсутствие проблем с законом", — отмечают прокуроры. За невмешательство и инсайды о запланированных облавах правоохранители собирали фиксированную дань.
Региональное руководство оценило свое спокойствие в 20 тысяч долларов ежемесячно. "Еще 5 тысяч долларов США забирал себе посредник как плату за услуги", — отчитываются в Офисе Генпрокурора. Для конспирации фигуранты кодировали разговоры, избегали прямых упоминаний в мессенджерах и встречались только лицом к лицу.
Правоохранители вели расследование несколько месяцев, фиксируя каждый платеж:
Точку в схеме поставили сегодня во время передачи очередного конверта. "Посредника задержали непосредственно после получения очередных 25 тысяч долларов", — подчеркнули в Офисе Генерального прокурора. Схема распределения была стандартной: львиная доля должна была пойти шефу областной полиции.
В настоящее время одному из высокопоставленных полицейских уже официально объявлено подозрение по факту получения взятки в особо крупном размере (ч. 4 ст. 368 УК Украины). Расследование продолжается, на рабочих местах фигурантов продолжаются безотлагательные обыски.
Известно, что задержано:
▪ начальника ГУНП в Ивано-Франковской области;
▪ заместителя начальника ГУНП в Ивано-Франковской области;
▪ первого заместителя начальника ГУНП в Тернопольской области;
▪ заместителя начальника ГУНП в Житомирской области;
▪ водитель автохозяйства ГУ "Центр обслуживания подразделений МВД", который по версии следствия, выполнял роль посредника.
