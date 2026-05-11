Радикальне рішення щодо поліцейських вже діє: що заявили в МВС
Радикальне рішення щодо поліцейських вже діє: що заявили в МВС

Патрульні поліцейські вже проходять навчання на полігоні: відправлено перших 200 осіб

11 травня 2026, 19:49
Кречмаровская Наталия

Після квітневого теракту в Києві міністр внутрішніх справ Ігор Клименко ухвалив рішення про посилення навчання. Перші двісті поліцейських вже проходять вишкіл на полігоні. 

У Міністерстві внутрішніх справ України повідомили, що мета — навчити поліцейських ефективно реагувати на загрози воєнного часу:  від роботи поблизу лінії фронту до захисту цивільних у тилових містах.

“Поліцейський не повинен боятися, коли щось десь вибухає або свистить куля. Тому що працівник поліції – він на те й працівник поліції, щоб ризикувати заради життя інших людей”, — зазначав Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

У міністерстві уточнили, що поліцейські уже вдосконалюють навички у вогневій підготовці, тактичній медицині та психологічній стійкості. Зазначається, що масштабні інтенсивні навчання поліцейських триватимуть два тижні.

“Протягом цього періоду поліцейські живуть на полігонах, де умови максимально наближені до бойових”, — пояснили в міністерстві. 

Програма включає кілька ключових напрямків:

Вогнева підготовка та тактика — відпрацювання сценаріїв у замкнутому просторі, штурм приміщень та затримання озброєних злочинців у складі груп.

Психологічна витривалість — проходження смуги перешкод під звуки вибухів, імітацію польотів дронів та вогонь. Це вчить ухвалювати рішення без паніки під сильним тиском.

Тактична медицина — оновлення навичок зупинки критичних кровотеч та евакуації поранених, адже патрульні часто першими прибувають на місця обстрілів.

В міністерстві резюмували, що навчання стануть обов’язковими для всіх підрозділів, зазначили, що кожен патрульний має бути готовим рятувати життя та діяти професійно в екстремальних умовах.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді заявляли про можливе рішення щодо поліцейських. 



Джерело: https://t.me/mvs_ukraine/62305
