Радикальное решение в отношении полицейских уже действует: что заявили в МВД

После апрельского теракта в Киеве министр внутренних дел Игорь Клименко принял решение об усилении учебы. Первые двести полицейских уже проходят обучение на полигоне.

В Министерстве внутренних дел Украины сообщили, что цель – научить полицейских эффективно реагировать на угрозы военного времени: от работы вблизи линии фронта до защиты гражданских в тыловых городах.

"Полицейский не должен бояться, когда что-то где-то взрывается или свистит пуля. Потому что работник полиции – он на то и работник полиции, чтобы рисковать ради жизни других людей", – отмечал Министр внутренних дел Игорь Клименко.

В министерстве уточнили, что полицейские уже совершенствуют навыки в огневой подготовке, тактической медицине и психологической стойкости. Отмечается, что масштабные интенсивные учения полицейских продлятся две недели.

"В течение этого периода полицейские живут на полигонах, где условия максимально приближены к боевым", — пояснили в министерстве.

Программа включает несколько ключевых направлений:

Огневая подготовка и тактика – отработка сценариев в замкнутом пространстве, штурм помещений и задержание вооруженных преступников в составе групп.

Психологическая выносливость – прохождение полосы помех под звуки взрывов, имитацию полетов дронов и огонь. Это учит принимать решение без паники под сильным давлением.

Тактическая медицина – обновление навыков остановки критических кровотечений и эвакуации раненых, ведь патрульные часто первыми прибывают на места обстрелов.

В министерстве резюмировали, что обучение станет обязательным для всех подразделений, отметили, что каждый патрульный должен быть готов спасать жизнь и действовать профессионально в экстремальных условиях.

