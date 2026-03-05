Скандал у дитячій лікарні: медперсонал психіатричного відділення постане перед судом за мордування пацієнтки

Правоохоронці Житомирщини викрили факт жорстокого поводження з пацієнткою у дитячій лікарні імені В. Й. Башека. За даними слідства, дві медичні сестри застосовували силу до 17-річної дівчини, яка перебувала на лікуванні у психіатричному відділенні.

Підозрювана у злочині. Фото: Житомирська обласна прокуратура

Інцидент стався наприкінці грудня 2025 року. Про знущання стало відомо завдяки іншому неповнолітньому пацієнту, який на власні очі бачив насильство та повідомив про це Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Слідство встановило шокуючі деталі: медичні працівниці напали на дівчину, коли та була фактично безпорадною.

"Дві медичні сестри, скориставшись тим, що дівчина була обмежена в русі медичними ременями, завдавали ударів долонями та кулаками по тілу пацієнтки, спричинивши їй фізичний біль", — йдеться у повідомленні прокуратури.

Наразі, за процесуального керівництва ювенальних прокурорів, обом жінкам офіційно висунуто обвинувачення.

"Обом медичним сестрам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1,2 ст. 126 КК України – побої та мордування".

Розслідуванням справи займаються слідчі Головного управління Нацполіції в Житомирській області. Фігуранткам загрожує відповідальність за статтею, що передбачає покарання за умисне завдання ударів та катування, вчинене групою осіб.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на Івано-Франківщині правоохоронці оголосили про підозру 18-річній дівчині, дії якої призвели до загибелі її малолітньої дитини. Трагічний інцидент стався у Бурштинській громаді на початку березня 2026 року.

За матеріалами слідства, ввечері напередодні трагедії дівчина випила чотири банки енергетичного напою. Вночі, коли немовля почало плакати, матір не впоралася з емоціями. "У неї виник напад агресії і вона декілька разів ударила сина долонею по голові, після чого знову лягла спати", — повідомляють у прокуратурі.