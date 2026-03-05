logo

Скандалы Скандал в детской больнице: медперсонал психиатрического отделения предстанет перед судом за мордование пациентки
Скандал в детской больнице: медперсонал психиатрического отделения предстанет перед судом за мордование пациентки

Издевательство вместо лечения: в Житомире медсестер подозревают в избиении прикованной к постели девушки

5 марта 2026, 23:17
Автор:
Недилько Ксения

Правоохранители Житомирщины разоблачили факт жестокого обращения с пациенткой в детской больнице имени В. И. Башека. По данным следствия, две медицинские сестры применяли силу к 17-летней девушке, которая находилась на лечении в психбольнице.

Скандал в детской больнице: медперсонал психиатрического отделения предстанет перед судом за мордование пациентки

Подозреваемая в преступлении. Фото: Житомирская областная прокуратура

Инцидент произошел в конце декабря 2025 года. Об издевательствах стало известно благодаря другому несовершеннолетнему пациенту, который своими глазами видел насилие и сообщил об этом Уполномоченному Верховной Раде по правам человека.

Следствие установило шокирующие детали: медицинские работницы напали на девушку, когда она была фактически беспомощной.

"Две медицинские сестры, воспользовавшись тем, что девушка была ограничена в движении медицинскими ремнями, наносили удары ладонями и кулаками по телу пациентки, причинив ей физическую боль", — говорится в сообщении прокуратуры.

В настоящее время, при процессуальном руководстве ювенальных прокуроров, обеим женщинам официально предъявлены обвинения.

"Обеим медицинским сестрам доложено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.ч. 1,2 ст. 126 УК Украины – побои и пытки".

Расследованием дела занимаются следователи Главного управления Нацполиции Житомирской области. Фигуранткам грозит ответственность по статье, предусматривающей наказание за умышленное нанесение ударов и пыток, совершенное группой лиц.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Ивано-Франковской области правоохранители объявили о подозрении 18-летней девушке, действия которой привели к гибели ее малолетнего ребенка. Трагический инцидент произошел в янтаре в начале марта 2026 года.

По материалам следствия, вечером накануне трагедии девушка выпила четыре банки энергетического напитка. Ночью, когда ребенок начал плакать, мать не справилась с эмоциями. "У нее возник припадок агрессии и она несколько раз ударила сына ладонью по голове, после чего снова легла спать", — сообщают в прокуратуре.



