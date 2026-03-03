logo_ukra

Черепно-мозкова травма та «енергетики»: деталі загибелі семимісячної дитини в Івано-Франківській області
Черепно-мозкова травма та «енергетики»: деталі загибелі семимісячної дитини в Івано-Франківській області

Трагедія на Прикарпатті: 18-річну матір підозрюють у вбивстві немовляти через напади агресії

3 березня 2026, 20:27
Автор:
Недилько Ксения

На Івано-Франківщині правоохоронці оголосили про підозру 18-річній дівчині, дії якої призвели до загибелі її малолітньої дитини. Трагічний інцидент стався у Бурштинській громаді на початку березня 2026 року.

Черепно-мозкова травма та «енергетики»: деталі загибелі семимісячної дитини в Івано-Франківській області

За матеріалами слідства, ввечері напередодні трагедії дівчина випила чотири банки енергетичного напою. Вночі, коли немовля почало плакати, матір не впоралася з емоціями.

"У неї виник напад агресії і вона декілька разів ударила сина долонею по голові, після чого знову лягла спати", — повідомляють у прокуратурі.

Тіло дитини без ознак життя вранці виявили родички — бабуся та прабабуся, які мешкали у тому ж будинку. Попри виклик медиків, врятувати хлопчика не вдалося. Спочатку підозрювана намагалася ввести слідство в оману, стверджуючи, що син нібито поперхнувся їжею або впав. Однак судово-медична експертиза спростувала версію про нещасний випадок.

Фахівці встановили, що смерть настала внаслідок серйозних травм голови: "причиною смерті стала закрита черепно-мозкова травма з крововиливами під м’яку мозкову оболонку, набряком та стисненням головного мозку". Експерти наголосили, що подібні каліцтва неможливо отримати при випадковому падінні.

Наразі молоду жінку затримано. Прокурори наполягають на найсуворішому запобіжному заході.

"18-річну мешканку одного із сіл Бурштинської громади підозрюють в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть її семимісячного сина", — йдеться у повідомленні відомства.

Згідно із Кримінальним кодексом, дівчині загрожує до 10 років ув'язнення. Слідство триває.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що ввечері 12 лютого російські війська здійснили обстріл житлового сектору в Краматорську Донецької області, спрямувавши удари безпосередньо по приватному будинку, де проживала родина з п’яти осіб. Внаслідок атаки загинули троє дітей. 



