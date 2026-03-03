logo

Главная Новости Общество происшествия Черепно-мозговая травма и "энергетики": детали гибели семимесячного ребенка в Ивано-Франковской области
commentss НОВОСТИ Все новости

Черепно-мозговая травма и "энергетики": детали гибели семимесячного ребенка в Ивано-Франковской области

Трагедия на Прикарпатье: 18-летнюю мать подозревают в убийстве младенца из-за приступов агрессии

3 марта 2026, 20:27
Автор:
avatar

Недилько Ксения

В Ивано-Франковской области правоохранители объявили о подозрении 18-летней девушке, действия которой привели к гибели ее малолетнего ребенка. Трагический инцидент произошел в Бурштыне в начале марта 2026 года.

По материалам следствия, вечером накануне трагедии девушка выпила четыре банки энергетического напитка. Ночью, когда ребенок начал плакать, мать не справилась с эмоциями.

"У нее возник припадок агрессии и она несколько раз ударила сына ладонью по голове, после чего снова легла спать", — сообщают в прокуратуре.

Тело ребенка без признаков жизни утром обнаружили родственницы — бабушка и прабабушка, проживавшие в том же доме. Несмотря на вызов медиков, спасти мальчика не удалось. Сначала подозреваемая пыталась ввести следствие в заблуждение, утверждая, что сын якобы поперхнулся едой или упал. Однако судебно-медицинская экспертиза опровергла версию о несчастном случае.

Специалисты установили, что смерть наступила в результате серьезных травм головы: "причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма с кровоизлияниями под мягкую мозговую оболочку, отеком и сжатием головного мозга". Эксперты подчеркнули, что подобные увечья невозможно получить при случайном падении.

Сейчас молодая женщина задержана. Прокуроры настаивают на строжайшем мере пресечения.

"18-летнюю жительницу одного из сел Бурштынской громады подозревают в умышленном тяжком телесном повреждении, что повлекло смерть ее семимесячного сына", — говорится в сообщении ведомства.

Согласно Уголовному кодексу, девушке грозит до 10 лет тюрьмы. Следствие продолжается.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что вечером 12 февраля российские войска произвели обстрел жилого сектора в Краматорске Донецкой области, направив удары непосредственно по частному дому, где проживала семья из пяти человек. В результате атаки погибли трое детей.



