Скандал у дитбудинку: дівчинку з інвалідністю тримали на ланцюгу

У Кіровоградській області правоохоронні органи розслідують справу про жорстоке поводження з неповнолітньою дівчиною в дитячому будинку сімейного типу. За даними слідства, дитину з інвалідністю систематично позбавляли можливості вільно пересуватися, застосовуючи фізичні обмеження.

Скандал у дитбудинку на Кировоградщині

Слідчі встановили, що жінка, яка виконувала обов’язки матері-виховательки та відповідала за догляд за дітьми, протягом кількох місяців умисно обмежувала свободу пересування 17-річної дівчини. Дитина має інвалідність I групи з дитинства, синдром Дауна та потребує постійного догляду, підвищеної уваги й індивідуального підходу.

Попри це, за версією слідства, вихователька надягала на руку й ногу дівчини металеві ланцюги, з’єднані навісним замком. Таким чином дитину фактично приковували, позбавляючи можливості самостійно пересуватися або вийти з будинку.

Свої дії жінка пояснювала необхідністю йти на роботу та побоюванням, що дівчина може втекти. Водночас правоохоронці зазначають, що такі "пояснення" не можуть виправдати грубе порушення прав дитини.

Окрім цього, слідство з’ясувало, що в нічний час обмеження свободи посилювалися. Дівчину прив’язували до ліжка тканинним ременем, повністю унеможливлюючи будь-який рух.







За оцінкою правоохоронців, такі дії завдали дитині як фізичних, так і серйозних моральних страждань. Також було істотно порушено її право на свободу та особисту недоторканність, яке гарантоване законодавством України та міжнародними нормами захисту прав дитини.

Жінці вже повідомлено про підозру за частиною другою статті 146 Кримінального кодексу України — незаконне позбавлення волі, вчинене щодо неповнолітнього. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Наразі досудове розслідування триває. Вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу. Також ініційовано процедуру її відсторонення від виконання обов’язків, з огляду на те, що вона працює з дітьми.

Крім того, слідчі оцінюють дії посадових осіб та уповноважених органів, які мали контролювати умови проживання та дотримання прав дітей у цьому дитячому будинку сімейного типу.

