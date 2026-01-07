Скандал в детдоме: девочку с инвалидностью держали на цепи

В Кировоградской области правоохранительные органы расследуют дело о жестоком обращении с несовершеннолетней девушкой в детском доме семейного типа. По данным следствия, ребенка с инвалидностью систематически лишали возможности свободно передвигаться, применяя физические ограничения.

Скандал в детдоме в Кировоградской области

Следователи установили, что женщина, которая исполняла обязанности матери-воспитательницы и отвечала за уход за детьми, несколько месяцев умышленно ограничивала свободу передвижения 17-летней девушки. Ребенок имеет инвалидность I группы по детству, синдром Дауна и нуждается в постоянном уходе, повышенном внимании и индивидуальном подходе.

При этом, по версии следствия, воспитательница надевала на руку и ногу девушки металлические цепи, соединенные навесным замком. Таким образом, ребенка фактически приковывали, лишая возможности самостоятельно передвигаться или выйти из дома.

Свои действия женщина объясняла необходимостью идти на работу и опасением, что девушка может скрыться. В то же время правоохранители отмечают, что такие объяснения не могут оправдать грубое нарушение прав ребенка.

Кроме того, следствие выяснило, что в ночное время ограничения свободы усиливались. Девушку привязывали к кровати тканевым ремнем, полностью делая невозможным любое движение.







По оценке правоохранителей, такие действия причинили ребенку как физические, так и серьезные моральные страдания. Также было существенно нарушено ее право на свободу и личную неприкосновенность, гарантированное законодательством Украины и международными нормами защиты прав ребенка.

Женщине уже доложено о подозрении по части второй статьи 146 Уголовного кодекса Украины — незаконное лишение свободы, совершенное в отношении несовершеннолетнего. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

В настоящее время досудебное расследование продолжается. Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения. Также инициирована процедура ее отстранения от исполнения обязанностей, учитывая, что она работает с детьми.

Кроме того, следователи оценивают действия должностных лиц и уполномоченных органов, которые должны контролировать условия проживания и соблюдения прав детей в этом детском доме семейного типа.

