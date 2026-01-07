Гончаренко пояснив, чому США б’ють по «тіньовому флоту» Росії

Народний депутат Олексій Гончаренко прокоментував ситуацію навколо дій США щодо російського "тіньового флоту", наголосивши, що йдеться не лише про економічний тиск, а й про серйозний удар по політичному іміджу Росії.

Гончаренко про удари США по «тіньовому флоту» рф

За його словами, Росія має обмежену кількість суден, які використовуються для обходу санкцій і транспортування нафти. За різними оцінками, таких кораблів налічується до кількох сотень, орієнтовно до 900 одиниць. Водночас, як зазначив Гончаренко, значна частина цього флоту не має можливості повноцінного ремонту через відсутність доступу до необхідних комплектуючих, а втрати таких суден фактично неможливо швидко компенсувати.

Окремо він звернув увагу на те, що Сполучені Штати потенційно здатні створити загрозу для майже 200 танкерів. За його оцінкою, у разі реалізації цього сценарію Росія може втратити близько 25% або навіть більшу частину свого "тіньового флоту", що стане серйозним ударом по її нафтових доходах.

Гончаренко також наголосив на символічному та політичному вимірі ситуації. На його думку, дії США демонструють знецінення образу Росії як "наддержави". Він зазначив, що на тлі заяв російських посадовців про власну силу та вплив, американська сторона фактично показує, що не сприймає Росію як рівного геополітичного гравця.

Як приклад він навів контраст між нещодавніми публічними заявами російських високопосадовців про неприпустимість "гри з Росією" та нинішніми діями США. За словами депутата, така ситуація завдає суттєвого удару по авторитету російської влади та особисто Володимира Путіна, і цей фактор не варто недооцінювати.

Пояснюючи, чому активні дії США розпочалися саме зараз, Гончаренко пов’язав це з подіями у Венесуелі. За його словами, до завершення відповідної операції Вашингтон уникав різкого загострення відносин із Москвою, оскільки існував ризик непередбачуваної ескалації та ширшого конфлікту.

Після того як ситуація у Венесуелі завершилася на користь США, американська адміністрація, на думку депутата, отримала більше свободи для жорстких кроків на міжнародній арені. У цьому контексті він пов’язує посилення тиску з позицією Дональда Трампа, який прагне продемонструвати рішучість після попередніх дипломатичних невдач.

За оцінкою Гончаренка, нині під посилений тиск потрапляє Росія та її союзники. Він припускає, що надалі подібні дії можуть бути спрямовані й проти інших держав, зокрема Ірану, а в перспективі — безпосередньо проти російського керівництва.

