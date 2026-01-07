logo

Главная Новости Общество происшествия Гончаренко объяснил, почему США бьют по «теневому флоту» России
commentss НОВОСТИ Все новости

Гончаренко объяснил, почему США бьют по «теневому флоту» России

Алексей Гончаренко объяснил, почему давление США на российский «теневой флот» имеет стратегическое значение и почему эти действия были запущены именно сейчас

7 января 2026, 19:27
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Народный депутат Алексей Гончаренко прокомментировал ситуацию вокруг действий США по поводу российского "теневого флота", подчеркнув, что речь идет не только об экономическом давлении, но и о серьезном ударе по политическому имиджу России.

Гончаренко объяснил, почему США бьют по «теневому флоту» России

Гончаренко про удари США по «теневому флоту» рф

По его словам, у России есть ограниченное количество судов, которые используются для обхода санкций и транспортировки нефти. По разным оценкам, таких кораблей насчитывается до нескольких сотен, ориентировочно до 900 единиц. В то же время, как отметил Гончаренко, у значительной части этого флота нет возможности полноценного ремонта из-за отсутствия доступа к необходимым комплектующим, а потери таких судов фактически невозможно быстро компенсировать.

Отдельно он обратил внимание на то, что Соединенные Штаты потенциально способны создать угрозу почти 200 танкерам. По его оценке, в случае реализации этого сценария Россия может потерять около 25% или даже большую часть своего теневого флота, что станет серьезным ударом по ее нефтяным доходам.

Гончаренко также отметил символическое и политическое измерение ситуации. По его мнению, действия США демонстрируют обесценивание образа России как "сверхдержавы". Он отметил, что на фоне заявлений российских чиновников о собственной силе и влиянии американская сторона фактически показывает, что не воспринимает Россию как равного геополитического игрока.

В качестве примера он привел контраст между недавними публичными заявлениями российских чиновников о недопустимости "игры с Россией" и нынешними действиями США. По словам депутата, такая ситуация наносит существенный удар по авторитету российской власти и лично Владимиру Путину, и этот фактор не стоит недооценивать.

Объясняя, почему активные действия США начались сейчас, Гончаренко связал это с событиями в Венесуэле. По его словам, до завершения соответствующей операции Вашингтон уходил от резкого обострения отношений с Москвой, поскольку существовал риск непредсказуемой эскалации и более широкого конфликта.

После того, как ситуация в Венесуэле завершилась в пользу США, американская администрация, по мнению депутата, получила больше свободы для жестких шагов на международной арене. В этом контексте он связывает усиление давления с позицией Дональда Трампа, стремящегося продемонстрировать решительность после предыдущих дипломатических неудач.

По оценке Гончаренко сейчас под усиленное давление попадает Россия и ее союзники. Он предполагает, что в дальнейшем подобные действия могут быть направлены и против других государств, в частности Ирана, а в перспективе непосредственно против российского руководства.

Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/51857
