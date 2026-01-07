Скандал на Івано-Франківщині : побиття, катування та арешт керівника ТЦК

На Івано-Франківщині правоохоронці викрили факти жорстокого поводження з військовозобов’язаними з боку працівників одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. За даними Державного бюро розслідувань, військовослужбовець взводу охорони ТЦК діяв спільно зі своїм керівником, принижуючи та застосовуючи фізичне насильство до громадян, які підлягали мобілізації.

Арешт керівника ТЦК та підлеглого

Працівника ТЦК затримали, а його безпосередньому начальнику раніше вже було повідомлено про підозру. Слідство встановило, що протиправні дії мали системний характер і тривали протягом певного часу.

Після того як у публічному просторі з’явилися перші скарги про побиття, катування та вимагання коштів, до правоохоронних органів почали масово звертатися інші постраждалі. Люди повідомляли про схожі методи тиску та насильства з боку військовослужбовців районного ТЦК, які діяли під керівництвом начальника установи.

В одному з епізодів через жорстоке побиття чоловік отримав тяжкі тілесні ушкодження. Стан потерпілого був настільки важким, що лікарям довелося провести хірургічне втручання з видалення одного з органів.

У межах кримінального провадження суд обрав запобіжний захід для офіцера ТЦК та його підлеглого. Обох узяли під варту без права внесення застави. Слідчі дії тривають, правоохоронці перевіряють причетність фігурантів до інших епізодів насильства та можливих корупційних схем.

У ДБР наголошують, що всі звернення громадян ретельно перевіряються, а винні у перевищенні службових повноважень нестимуть кримінальну відповідальність.

