logo_ukra

BTC/USD

91207

ETH/USD

3156.08

USD/UAH

42.72

EUR/UAH

49.92

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Скандал навколо лікарень у Львові: поранені військові та цивільні після полону залишилися без світла
commentss НОВИНИ Всі новини

Скандал навколо лікарень у Львові: поранені військові та цивільні після полону залишилися без світла

У Львові кілька медичних закладів, де лікують поранених військових і людей, звільнених із полону, залишилися без електропостачання всупереч урядовій забороні

7 січня 2026, 18:10
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

У Львові низку лікарень, у яких перебувають поранені військовослужбовці та цивільні, що пережили полон, відключили від електроенергії попри пряму заборону, передбачену рішенням уряду. Про це заявив міський голова Львова Андрій Садовий.

Скандал навколо лікарень у Львові: поранені військові та цивільні після полону залишилися без світла

Відключення світла в лікарнях Львову

За його словами, базові медичні заклади та центр, який надає допомогу людям після полону, були змушені перейти на роботу від дизель-генераторів. Окрім цього, через знеструмлення тягових підстанцій у місті неодноразово зупинявся електротранспорт, що створювало додаткові труднощі для мешканців.

Садовий наголосив, що чинна урядова постанова прямо забороняє відключення медичних установ від електропостачання, навіть під час дії графіків обмежень. За його словами, попри чітко прописані норми, хтось ухвалив рішення, яке призвело до відключення лікарень.

Після інциденту керівники медичних закладів звернулися до правоохоронних органів із вимогою відкрити кримінальне провадження за фактом можливого порушення законодавства. Міська влада, зі свого боку, залучила Службу безпеки України та органи прокуратури для встановлення осіб, які могли віддати відповідну команду.

Раніше прем’єр-міністр України Юлія Свириденко заявляла, що рішення Кабінету міністрів забороняє відключення електроенергії у медичних закладах під час застосування графіків. За її словами, у разі надходження інформації про можливі порушення такі випадки мають негайно перевірятися.

Наразі очікується офіційна перевірка щодо причин відключень у Львові та дій посадових осіб, причетних до ухвалення відповідних рішень.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що російські війська завдали чергового удару по двох морських портах Одеської області. Про це повідомив Олексій Кулеба. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще щонайменше п’ятеро отримали поранення різного ступеня тяжкості.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/andriysadovyi
Теги:

Новини

Всі новини