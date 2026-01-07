Скандал навколо лікарень у Львові: поранені військові та цивільні після полону залишилися без світла

У Львові низку лікарень, у яких перебувають поранені військовослужбовці та цивільні, що пережили полон, відключили від електроенергії попри пряму заборону, передбачену рішенням уряду. Про це заявив міський голова Львова Андрій Садовий.

Відключення світла в лікарнях Львову

За його словами, базові медичні заклади та центр, який надає допомогу людям після полону, були змушені перейти на роботу від дизель-генераторів. Окрім цього, через знеструмлення тягових підстанцій у місті неодноразово зупинявся електротранспорт, що створювало додаткові труднощі для мешканців.

Садовий наголосив, що чинна урядова постанова прямо забороняє відключення медичних установ від електропостачання, навіть під час дії графіків обмежень. За його словами, попри чітко прописані норми, хтось ухвалив рішення, яке призвело до відключення лікарень.

Після інциденту керівники медичних закладів звернулися до правоохоронних органів із вимогою відкрити кримінальне провадження за фактом можливого порушення законодавства. Міська влада, зі свого боку, залучила Службу безпеки України та органи прокуратури для встановлення осіб, які могли віддати відповідну команду.

Раніше прем’єр-міністр України Юлія Свириденко заявляла, що рішення Кабінету міністрів забороняє відключення електроенергії у медичних закладах під час застосування графіків. За її словами, у разі надходження інформації про можливі порушення такі випадки мають негайно перевірятися.

Наразі очікується офіційна перевірка щодо причин відключень у Львові та дій посадових осіб, причетних до ухвалення відповідних рішень.



