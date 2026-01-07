Скандал вокруг больниц во Львове: раненые военные и гражданские после плена остались без света

Во Львове ряд больниц, в которых находятся раненые военнослужащие и пережившие плен гражданские, отключили от электроэнергии, несмотря на прямой запрет, предусмотренный решением правительства. Об этом заявил городской голова Львова Андрей Садовый.

Отключение света в больницах Львова

По его словам, базовые медицинские учреждения и центр, оказывающий помощь людям после плена, были вынуждены перейти на работу от дизель-генераторов. Кроме того, из-за обесточивания тяговых подстанций в городе неоднократно останавливался электротранспорт, что создавало дополнительные трудности для жителей.

Садовый подчеркнул, что действующее правительственное постановление прямо запрещает отключение медицинских учреждений от электроснабжения даже во время действия графиков ограничений. По его словам, несмотря на четко прописанные нормы, кто-то принял решение, приведшее к отключению больниц.

После инцидента руководители медицинских учреждений обратились в правоохранительные органы с требованием открыть уголовное производство по факту возможного нарушения законодательства. Городские власти со своей стороны привлекли Службу безопасности Украины и органы прокуратуры для установления лиц, которые могли отдать соответствующую команду.

Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявляла, что решение Кабинета Министров запрещает отключение электроэнергии в медицинских учреждениях во время применения графиков. По ее словам, в случае поступления информации о возможных нарушениях такие случаи должны немедленно проверяться.

Ожидается официальная проверка причин отключений во Львове и действий должностных лиц, причастных к принятию соответствующих решений.



