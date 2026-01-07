logo

BTC/USD

91207

ETH/USD

3156.08

USD/UAH

42.72

EUR/UAH

49.92

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Скандал вокруг больниц во Львове: раненые военные и гражданские после плена остались без света
commentss НОВОСТИ Все новости

Скандал вокруг больниц во Львове: раненые военные и гражданские после плена остались без света

Во Львове несколько медицинских учреждений, где лечат раненых военных и людей, освобожденных из плена, остались без электроснабжения вопреки правительственному запрету

7 января 2026, 18:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Во Львове ряд больниц, в которых находятся раненые военнослужащие и пережившие плен гражданские, отключили от электроэнергии, несмотря на прямой запрет, предусмотренный решением правительства. Об этом заявил городской голова Львова Андрей Садовый.

Скандал вокруг больниц во Львове: раненые военные и гражданские после плена остались без света

Отключение света в больницах Львова

По его словам, базовые медицинские учреждения и центр, оказывающий помощь людям после плена, были вынуждены перейти на работу от дизель-генераторов. Кроме того, из-за обесточивания тяговых подстанций в городе неоднократно останавливался электротранспорт, что создавало дополнительные трудности для жителей.

Садовый подчеркнул, что действующее правительственное постановление прямо запрещает отключение медицинских учреждений от электроснабжения даже во время действия графиков ограничений. По его словам, несмотря на четко прописанные нормы, кто-то принял решение, приведшее к отключению больниц.

После инцидента руководители медицинских учреждений обратились в правоохранительные органы с требованием открыть уголовное производство по факту возможного нарушения законодательства. Городские власти со своей стороны привлекли Службу безопасности Украины и органы прокуратуры для установления лиц, которые могли отдать соответствующую команду.

Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявляла, что решение Кабинета Министров запрещает отключение электроэнергии в медицинских учреждениях во время применения графиков. По ее словам, в случае поступления информации о возможных нарушениях такие случаи должны немедленно проверяться.

Ожидается официальная проверка причин отключений во Львове и действий должностных лиц, причастных к принятию соответствующих решений.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российские войска нанесли очередной удар по двум морским портам Одесской области. Об этом сообщил Алексей Кулеба. В результате атаки погиб один человек, еще по меньшей мере пятеро получили ранения разной степени тяжести.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/andriysadovyi
Теги:

Новости

Все новости