Главная Новости Общество Скандалы Скандал на Ивано-Франковщине: избиения, пытки и арест руководителя ТЦК
commentss НОВОСТИ Все новости

Скандал на Ивано-Франковщине: избиения, пытки и арест руководителя ТЦК

В Ивано-Франковской области задержали работника районного ТЦК, которого вместе с руководителем подозревают в систематических издевательствах, избиении и вымогательстве денег у военнообязанных

7 января 2026, 18:17
Автор:
Ткачова Марія

В Ивано-Франковской области правоохранители разоблачили факты жестокого обращения с военнообязанными со стороны работников одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки. По данным Государственного бюро расследований, военнослужащий взвода охраны ТЦК действовал совместно со своим руководителем, унижая и применяя физическое насилие к гражданам, подлежащим мобилизации.

Скандал на Ивано-Франковщине: избиения, пытки и арест руководителя ТЦК

Арест руководителя ТЦК и его подчиненного

Работник ТЦК был задержан, а его непосредственному начальнику ранее уже было сообщено о подозрении. Следствие установило, что противоправные действия носили системный характер и продолжались в течение определенного времени.

После того как в публичном пространстве появились первые жалобы об избиении, пытках и вымогательствах средств, в правоохранительные органы начали массово обращаться другие пострадавшие. Люди сообщали о схожих методах давления и насилия со стороны военнослужащих районного ТЦК, действовавших под руководством начальника учреждения.

В одном из эпизодов из-за жестокого избиения мужчина получил тяжелые телесные повреждения. Состояние потерпевшего было настолько тяжелым, что врачам пришлось провести хирургическое вмешательство по удалению одного из органов.

В рамках уголовного производства суд избрал меру пресечения для офицера ТЦК и его подчиненного. Оба заключены под стражу без права внесения залога. Следственные действия продолжаются, правоохранители проверяют причастность фигурантов к другим эпизодам насилия и возможным коррупционным схемам.

В ГБР отмечают, что все обращения граждан тщательно проверяются, а виновные в превышении служебных полномочий будут нести уголовную ответственность.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что во Львове ряд больниц, в которых находятся раненые военнослужащие и пережившие плен гражданские, отключили от электроэнергии, несмотря на прямой запрет, предусмотренный решением правительства. Об этом заявил городской голова Львова Андрей Садовый.



Источник: https://t.me/DBRgovua/6610
