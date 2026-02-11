Міністр торгівлі США Говард Лутнік опинився в центрі гучного політичного скандалу. Під час слухань у Конгресі він підтвердив, що "відвідав острів Джеффрі Епштейна у 2012 році". Як зазначає BBC, це сталося через чотири роки після того, як фінансиста засудили за підбурювання неповнолітніх до проституції.

Скандал у Білому домі: Говард Лутнік спростував власну брехню про розрив зв’язків із секс-злочинцем

Цими свідченнями міністр фактично "спростував свої попередні заяви про те, що розірвав зв’язки із секс злочинцем у 2005-му". Лутнік пояснив візит тим, що це був лише "сімейний обід з дружиною та дітьми", а також визнав ще одну зустріч із Епштейном через півтора року після того. Ці факти стали відомі завдяки оприлюдненим Мін’юстом США електронним листам, що входили до так званих "файлів Епштейна".

Через викриття неправдивих свідчень Лутніка кілька конгресменів від обох партій уже "закликали його піти у відставку".

Попри серйозний тиск, Білий дім офіційно став на захист посадовця. Прессекретарка Керолайн Левітт наголосила, що Лутнік "залишається дуже важливим членом команди президента", а Дональд Трамп особисто "повністю його підтримує".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що глава Tesla та мільярдер Ілон Маск зробив резонансну заяву у мережі X, пообіцявши фінансову підтримку тим, хто наважиться викрити клієнтів засудженого за секс-злочини Джеффрі Епштейна. Маск відреагував на дискусію про те, що постраждалі жінки мовчать через страх перед судовими позовами від впливових осіб.

"Я оплачу захист кожного, хто говорить правду про цю справу і за це піддається судовим позовам", — заявив Маск.

Бізнесмен висловив обурення тим, що реальні злочинці досі залишаються непокараними. Він наголосив на необхідності розкриття імен усіх причетних до насильства.