Министр торговли США Говард Лутник очутился в центре громкого политического скандала. Во время слушаний в Конгрессе он подтвердил, что "посетил остров Джеффри Эпштейна в 2012 году". Как отмечает BBC, это произошло спустя четыре года после того, как финансиста осудили за подстрекательство несовершеннолетних к проституции.

Скандал в Белом доме: Говард Лутник опроверг собственную ложь о разрыве связей с секс-преступником

Этими показаниями министр фактически "опроверг свои предварительные заявления о том, что разорвал связи с секс преступником в 2005-м". Лутник объяснил визит тем, что это был только "семейный обед с женой и детьми", а также признал еще одну встречу с Эпштейном через полтора года спустя. Эти факты стали известны благодаря обнародованным Минюстом США электронным письмам, входившим в так называемые "файлы Эпштейна".

Из-за разоблачения лжесвидетельств Лутника несколько конгрессменов от обеих партий уже "призвали его уйти в отставку".

Несмотря на серьезное давление, Белый дом официально встал на защиту чиновника. Пресссекретарь Кэролайн Левитт подчеркнула, что Лутник "остается очень важным членом команды президента", а Дональд Трамп лично "полностью его поддерживает".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что глава Tesla и миллиардер Илон Маск сделал резонансное заявление в сети X, пообещав финансовую поддержку тем, кто решится разоблачить клиентов осужденного за секс-преступления Джеффри Эпштейна. Маск отреагировал на дискуссию о том, что пострадавшие женщины молчат из-за страха перед судебными исками от влиятельных лиц.

"Я оплачу защиту каждого, кто говорит правду об этом деле и за это подвергается судебным искам", — заявил Маск.

Бизнесмен выразил возмущение тем, что реальные преступники до сих пор остаются безнаказанными. Он отметил необходимость раскрытия имен всех причастных к насилию.