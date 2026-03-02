Скандал навколо «Укрпошти» та Фонду Мілованова: Нацполіція розпочала розслідування за запитом нардепа

Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив про початок офіційного досудового розслідування щодо діяльності керівництва АТ "Укрпошта" та благодійного фонду "Київська школа економіки" (KSE). Підставою для порушення справи стало депутатське звернення політика щодо можливих махінацій із коштами клієнтів державного оператора поштового зв'язку.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

За словами нардепа, суть претензій полягає у механізмі відрахувань під час оплати послуг доставки.

"Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем Милованова та Смілянського. Йдеться про те, що Укрпошта з кожної посилки відправляла кошти в Фонд Милованова", — пояснив Олексій Гончаренко.

Наразі правоохоронці мають встановити правомірність такої співпраці та обсяги фінансових операцій між державною компанією та приватним фондом. Політик наголосив, що суспільство очікує на прозорі відповіді.

"Дуже чекаєм результатів. Як, скільки і куди було відправлено коштів українською державною компанією до приватного благодійного фонду Милованова", — резюмував депутат.

Поліція підтверджує, що слідчим відділом Шевченківського управління ГУНП у м. Києві вже проводиться досудове розслідування в окремому кримінальному провадженні.

У документі чітко вказано, що предметом перевірки є "стягнення з отримувачів посилок додаткового внеску під час оплати послуг із доставки". Тобто поліція перевіряє законність нарахування цих "додаткових" коштів, які згодом могли спрямовуватися до фонду KSE.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський потрапив у черговий скандал через різкі висловлювання на адресу українців, які працюють за мінімальну заробітну плату (8647 грн у 2026 році). Реагуючи на критику власного доходу в 700 тис. грн у мережі Threads, посадовець заявив, що не розуміє людей, які залишаються на низькооплачуваних посадах.