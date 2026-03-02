Скандал вокруг Укрпочты и Фонда Милованова: Нацполиция начала расследование по запросу нардепа

Рубрики
Недилько Ксения
Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил о начале официального досудебного расследования деятельности руководства АО "Укрпочта" и благотворительного фонда "Киевская школа экономики" (KSE). Основанием для возбуждения дела стало депутатское обращение политика по поводу возможных махинаций со средствами клиентов государственного оператора почтовой связи.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
По словам нардепа, суть претензий состоит в механизме отчислений при оплате услуг доставки.
Правоохранители должны установить правомерность такого сотрудничества и объемы финансовых операций между государственной компанией и частным фондом. Политик подчеркнул, что общество ожидает прозрачных ответов.
Полиция подтверждает, что следственным отделом Шевченковского управления ГУНП в Киеве уже проводится досудебное расследование в отдельном уголовном производстве.
В документе четко указано, что предметом проверки является "взыскание с получателей посылок дополнительного взноса при оплате услуг по доставке". То есть полиция проверяет законность начисления этих дополнительных средств, которые впоследствии могли направляться в фонд KSE.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что генеральный директор АО "Укрпочта" Игорь Смелянский попал в очередной скандал из-за резких высказываний в адрес украинцев, работающих за минимальную заработную плату (8647 грн в 2026 году). Реагируя на критику собственного дохода в 700 тыс. грн в сети Threads, чиновник заявил, что не понимает людей, которые остаются на низкооплачиваемых должностях.