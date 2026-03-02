logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.23

EUR/UAH

50.6

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Скандалы Скандал вокруг Укрпочты и Фонда Милованова: Нацполиция начала расследование по запросу нардепа
commentss НОВОСТИ Все новости

Скандал вокруг Укрпочты и Фонда Милованова: Нацполиция начала расследование по запросу нардепа

Гончаренко о реакции НПУ: Следствие выяснит, как государственные средства попадали в частный благотворительный фонд

2 марта 2026, 20:19
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил о начале официального досудебного расследования деятельности руководства АО "Укрпочта" и благотворительного фонда "Киевская школа экономики" (KSE). Основанием для возбуждения дела стало депутатское обращение политика по поводу возможных махинаций со средствами клиентов государственного оператора почтовой связи.

Скандал вокруг Укрпочты и Фонда Милованова: Нацполиция начала расследование по запросу нардепа

Фото: коллаж портала "Комментарии"

По словам нардепа, суть претензий состоит в механизме отчислений при оплате услуг доставки.

"Полиция открыла уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением Милованова и Смелянского. Речь идет о том, что Укрпочта по каждой посылке отправляла средства в Фонд Милованова", — объяснил Алексей Гончаренко.

Правоохранители должны установить правомерность такого сотрудничества и объемы финансовых операций между государственной компанией и частным фондом. Политик подчеркнул, что общество ожидает прозрачных ответов.

"Очень ждем результатов. Как, сколько и куда были отправлены средства украинской государственной компанией в частный благотворительный фонд Милованова", — резюмировал депутат.

Скандал вокруг Укрпочты и Фонда Милованова: Нацполиция начала расследование по запросу нардепа - фото 2

Полиция подтверждает, что следственным отделом Шевченковского управления ГУНП в Киеве уже проводится досудебное расследование в отдельном уголовном производстве.

В документе четко указано, что предметом проверки является "взыскание с получателей посылок дополнительного взноса при оплате услуг по доставке". То есть полиция проверяет законность начисления этих дополнительных средств, которые впоследствии могли направляться в фонд KSE.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что генеральный директор АО "Укрпочта" Игорь Смелянский попал в очередной скандал из-за резких высказываний в адрес украинцев, работающих за минимальную заработную плату (8647 грн в 2026 году). Реагируя на критику собственного дохода в 700 тыс. грн в сети Threads, чиновник заявил, что не понимает людей, которые остаются на низкооплачиваемых должностях.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости