Скандал вокруг Укрпочты и Фонда Милованова: Нацполиция начала расследование по запросу нардепа

Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил о начале официального досудебного расследования деятельности руководства АО "Укрпочта" и благотворительного фонда "Киевская школа экономики" (KSE). Основанием для возбуждения дела стало депутатское обращение политика по поводу возможных махинаций со средствами клиентов государственного оператора почтовой связи.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

По словам нардепа, суть претензий состоит в механизме отчислений при оплате услуг доставки.

"Полиция открыла уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением Милованова и Смелянского. Речь идет о том, что Укрпочта по каждой посылке отправляла средства в Фонд Милованова", — объяснил Алексей Гончаренко.

Правоохранители должны установить правомерность такого сотрудничества и объемы финансовых операций между государственной компанией и частным фондом. Политик подчеркнул, что общество ожидает прозрачных ответов.

"Очень ждем результатов. Как, сколько и куда были отправлены средства украинской государственной компанией в частный благотворительный фонд Милованова", — резюмировал депутат.

Полиция подтверждает, что следственным отделом Шевченковского управления ГУНП в Киеве уже проводится досудебное расследование в отдельном уголовном производстве.

В документе четко указано, что предметом проверки является "взыскание с получателей посылок дополнительного взноса при оплате услуг по доставке". То есть полиция проверяет законность начисления этих дополнительных средств, которые впоследствии могли направляться в фонд KSE.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что генеральный директор АО "Укрпочта" Игорь Смелянский попал в очередной скандал из-за резких высказываний в адрес украинцев, работающих за минимальную заработную плату (8647 грн в 2026 году). Реагируя на критику собственного дохода в 700 тыс. грн в сети Threads, чиновник заявил, что не понимает людей, которые остаются на низкооплачиваемых должностях.