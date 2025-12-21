Скандал навколо ощадбанку: чим образили пораненого військового

Військовослужбовець Андрій Сидоренко, який втратив кінцівки на війні та нині проходить реабілітацію у США, заявив про серйозні проблеми з доступом до власних коштів у Ощадбанк.

Ощадбанк заблокував доступ до коштів пораненому військовому

За його словами, державний банк встановив ліміт на фінансові операції з рахунку, з якого він оплачує лікування за кордоном. Попри численні звернення до служби підтримки, ветеран отримав відповідь, яку назвав принизливою та відірваною від реальності.

"Вирішіть питання у відділенні в Україні"

Як розповів Сидоренко, у відповідь на звернення банк запропонував стандартний сценарій:

"Ви можете вирішити питання у відділенні банку в Україні".

Фактично це означало, що військовослужбовець з ампутаціями мав би:

• перервати реабілітацію в США;

• знайти кошти на трансатлантичний переліт;

• фізично з’явитися у відділенні банку в Україні;

• і лише після цього отримати доступ до власних грошей, які вже лежать на рахунку.

Сидоренко іронічно зауважив, що у 2025 році, коли існують відеоверифікація, електронний підпис і дистанційні сервіси, така відповідь виглядає як "державний сервіс з минулого століття".



Публічне звернення і резонанс



У своєму дописі ветеран наголосив, що не просить жодних пільг чи благодійності — він лише вимагає доступу до власних коштів:

"Я воював за Україну, а тепер маю доводити державному банку, що я не верблюд і мені реально потрібні МОЇ гроші".

Публікація швидко набула розголосу в соцмережах і викликала хвилю обурення.

Питання вирішили — але "вручну"

Згодом Андрій Сидоренко повідомив, що проблему вдалося вирішити, і подякував усім за підтримку. Водночас він наголосив: його допис не був спробою маніпуляції чи тиску.

"Я не вмираю з голоду і мені є чим платити за лікування. Не домислюйте. Питання вирішено, але я сподіваюся, що надалі такі ситуації вирішуватимуться не в ручному режимі, а системно", — написав він.

Системна проблема, а не одиничний випадок

Ця історія знову порушила питання доступності державних сервісів для:

• військових,

• ветеранів,

• людей з інвалідністю,

• українців, які перебувають за кордоном.

Факт того, що проблему вдалося вирішити лише після публічного резонансу, викликав критику на адресу держбанку та ширше — всієї системи обслуговування громадян у воєнний час.

