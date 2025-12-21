Скандал вокруг ощадбанка: чем оскорбили раненого военного

Военнослужащий Андрей Сидоренко , потерявший конечности на войне и ныне проходящий реабилитацию в США, заявил о серьезных проблемах с доступом к собственным средствам в Ощадбанк .

Ощадбанк заблокировал доступ к средствам раненому военному

По его словам, государственный банк установил лимит на финансовые операции по счету, с которого он оплачивает лечение за границей. Несмотря на многочисленные обращения в службу поддержки, ветеран получил ответ, названный унизительным и оторванным от реальности.

"Решите вопрос в отделении в Украине"

Как рассказал Сидоренко, в ответ на обращение банк предложил стандартный сценарий:

"Вы можете решить вопрос в отделении банка в Украине".

Фактически это означало, что военнослужащий с ампутациями должен:

• прервать реабилитацию в США;

• найти средства на трансатлантический перелет;

• физически явиться в отделении банка в Украине;

• и только после этого получить доступ к собственным деньгам, которые уже лежат на счету.

Сидоренко иронически заметил, что в 2025 году, когда существуют видеоверификация, электронная подпись и дистанционные сервисы, такой ответ выглядит как государственный сервис из прошлого века.



Публичное обращение и резонанс



В своем сообщении ветеран подчеркнул, что не просит никаких льгот или благотворительности — он только требует доступа к собственным средствам:

"Я воевал за Украину, а теперь должен доказывать государственному банку, что я не верблюд и мне реально нужны МОИ деньги".

Публикация быстро получила огласку в соцсетях и вызвала волну возмущения.

Вопрос решил — но "вручную"

Впоследствии Андрей Сидоренко сообщил, что проблему удалось решить, и поблагодарил всех за поддержку. В то же время он подчеркнул: его сообщение не было попыткой манипуляции или давления.

"Я не умираю с голода и мне есть чем платить за лечение. Не думайте. Вопрос решен, но я надеюсь, что в дальнейшем такие ситуации будут разрешаться не в ручном режиме, а системно", — написал он.

Системная проблема, а не единичный случай

Эта история вновь подняла вопрос доступности государственных сервисов для:

• военных,

• ветеранов,

• людей с инвалидностью,

• украинцев, находящихся за границей.

Факт того, что проблему удалось решить только после публичного резонанса, вызвал критику в адрес госбанка и шире всей системы обслуживания граждан в военное время.

