logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.1

EUR/UAH

51.13

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Скандали Скандал навколо Орбана: військовий заявив про зв’язки Порошенка з урядом Угорщини
commentss НОВИНИ Всі новини

Скандал навколо Орбана: військовий заявив про зв’язки Порошенка з урядом Угорщини

Військовий Дмитро Коган звинуватив Петра Порошенка та його прихильників у підтримці позиції Віктора Орбана

15 лютого 2026, 20:37
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Військовослужбовець Дмитро Коган публічно розкритикував експрезидента України Петра Порошенка та його прихильників через позицію щодо прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Скандал навколо Орбана: військовий заявив про зв’язки Порошенка з урядом Угорщини

Скандал навколо Орбана

У своїй заяві Коган стверджує, що Орбан неодноразово саботував допомогу Україні та процес євроінтеграції. Він також нагадав про повідомлення початку 2022 року, коли, за його словами, Угорщина нібито концентрувала війська біля українського кордону.

Окремо військовий згадав інформацію СБУ про викриття агентів угорської воєнної розвідки на Закарпатті у 2023 році. За його словами, ці дії могли бути пов’язані зі збором даних про обороноздатність регіону.

Крім того, Коган заявив про можливу співпрацю Петра Порошенка з угорським урядом, стверджуючи, що це приносило фінансові вигоди. Водночас жодних офіційних підтверджень таких звинувачень наразі немає.

Станом на момент публікації ані Петро Порошенко, ані представники його політичної сили публічно не прокоментували ці заяви.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що блогер Володимир Золкін оприлюднив заяву, у якій різко розкритикував народного депутата Олексія Гончаренка, звинувативши його у спекуляціях на чутливих темах під час війни. За словами Золкіна, через публічні заяви нардепа військовослужбовці нібито звернулися до правоохоронних органів.
Згодом зʼявилася офіційна позиція військових 225-го окремого штурмового підрозділу. У ній бійці наголосили, що зазвичай не коментують політичні процеси, однак реагують тоді, коли, на їхню думку, заяви політиків можуть шкодити державності або суспільній єдності.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0YuQiY3PRKnLe563PTA1dkvvNoPihe69WdJB2RyKfcuTg7ky1y4rE9KhCcAybMbjel&id=100001108983237
Теги:

Новини

Всі новини