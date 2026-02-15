Військовослужбовець Дмитро Коган публічно розкритикував експрезидента України Петра Порошенка та його прихильників через позицію щодо прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Скандал навколо Орбана

У своїй заяві Коган стверджує, що Орбан неодноразово саботував допомогу Україні та процес євроінтеграції. Він також нагадав про повідомлення початку 2022 року, коли, за його словами, Угорщина нібито концентрувала війська біля українського кордону.

Окремо військовий згадав інформацію СБУ про викриття агентів угорської воєнної розвідки на Закарпатті у 2023 році. За його словами, ці дії могли бути пов’язані зі збором даних про обороноздатність регіону.

Крім того, Коган заявив про можливу співпрацю Петра Порошенка з угорським урядом, стверджуючи, що це приносило фінансові вигоди. Водночас жодних офіційних підтверджень таких звинувачень наразі немає.

Станом на момент публікації ані Петро Порошенко, ані представники його політичної сили публічно не прокоментували ці заяви.

