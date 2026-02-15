Рубрики
Военнослужащий Дмитрий Коган публично раскритиковал экспрезидента Украины Петра Порошенко и его сторонников из-за позиции относительно премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Скандал вокруг Орбана
В своем заявлении Коган утверждает, что Орбан неоднократно саботировал помощь и процесс евроинтеграции. Он также напомнил о сообщениях начала 2022 года, когда, по его словам, Венгрия якобы концентрировала войска у украинской границы.
Отдельно военный упомянул информацию СБУ о разоблачении агентов венгерской военной разведки на Закарпатье в 2023 году. По его словам, эти действия могли быть связаны со сбором данных по обороноспособности региона.
Кроме того, Коган заявил о возможном сотрудничестве Петра Порошенко с венгерским правительством, утверждая, что это приносило финансовые выгоды. В то же время, никаких официальных подтверждений таких обвинений пока нет.
На момент публикации ни Петр Порошенко, ни представители его политической силы публично не прокомментировали эти заявления.