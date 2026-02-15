Военнослужащий Дмитрий Коган публично раскритиковал экспрезидента Украины Петра Порошенко и его сторонников из-за позиции относительно премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Скандал вокруг Орбана

В своем заявлении Коган утверждает, что Орбан неоднократно саботировал помощь и процесс евроинтеграции. Он также напомнил о сообщениях начала 2022 года, когда, по его словам, Венгрия якобы концентрировала войска у украинской границы.

Отдельно военный упомянул информацию СБУ о разоблачении агентов венгерской военной разведки на Закарпатье в 2023 году. По его словам, эти действия могли быть связаны со сбором данных по обороноспособности региона.

Кроме того, Коган заявил о возможном сотрудничестве Петра Порошенко с венгерским правительством, утверждая, что это приносило финансовые выгоды. В то же время, никаких официальных подтверждений таких обвинений пока нет.

На момент публикации ни Петр Порошенко, ни представители его политической силы публично не прокомментировали эти заявления.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, чтобы логер Владимир Золкин обнародовал заявление, в котором резко раскритиковал народного депутата Алексея Гончаренко, обвинив его в спекуляциях на чувствительных темах во время войны. По словам Золкина, из-за публичных заявлений нардепа военнослужащие якобы обратились в правоохранительные органы.

Впоследствии появилась официальная позиция военных 225 отдельного штурмового подразделения. В нем бойцы подчеркнули, что обычно не комментируют политические процессы, однако реагируют тогда, когда, по их мнению, заявления политиков могут вредить государственности или общественному единству.

