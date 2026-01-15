logo_ukra

Головна Новини Суспільство Скандали Скандал навколо Льовочкіна: про що заявила колишня дружина
НОВИНИ

Скандал навколо Льовочкіна: про що заявила колишня дружина

Ексдружина Сергія Льовочкіна заявила про подання заяв до поліції, зазначивши, що цей крок може коштувати їй життя

15 січня 2026, 14:29
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Художниця Зінаїда Кубар, у минулому Ліхачова, повідомила про подання заяв до Національної поліції України щодо злочинів, які, за її словами, були скоєні Сергієм Льовочкіним. Вона наголосила, що усвідомлює ризики такого кроку і не виключає загрози власному життю.

Скандал навколо Льовочкіна: про що заявила колишня дружина

Сергій Льовочкін та колишня дружина Зінаїда Кубар

За словами жінки, у заявах ідеться про низку кримінальних правопорушень. Зокрема, вона повідомила про примушення до "відновлення сімʼї", яке, за її твердженням, проявлялося у психологічному терорі, стеженні, погрозах та злочинному тиску, у тому числі на її теперішнього чоловіка.

Також Зінаїда Кубар заявила про домашнє насильство. Вона стверджує, що під час спільного проживання Сергій застосовував до неї фізичну силу. За її словами, цьому є медичні підтвердження та зафіксовані виклики національної поліції, однак тоді кримінальне провадження відкрито не було.

Окремо жінка повідомила про порушення недоторканості приватного життя. За її твердженням, Сергій надсилав її теперішньому чоловікові інтимні відео, зняті без її згоди під час спільного проживання у минулому. Вона назвала такі дії приниженням і заявила, що не може уявити подібної поведінки з боку адекватної людини.

Крім цього, у заявах згадується викрадення її автомобіля. За словами Зінаїди Кубар, це могло бути зроблено з метою залякування та демонстрації її вразливості й готовності Сергія вдаватися до будь-яких протиправних дій.

Наразі правоохоронні органи мають перевірити викладені у заявах факти та надати їм правову оцінку.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Агентство з розшуку та менеджменту активів заявило про перевірку продажу 460 гектарів землі у Карпатах, які, за інформацією у публічному просторі, могли перейти до оточення народного депутата від ОПЗЖ Сергія Льовочкіна. Земельні ділянки були реалізовані за ціною близько 2 тисяч гривень за сотку.



