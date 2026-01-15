Скандал вокруг Левочкина: о чем заявила бывшая жена

Художница Зинаида Кубар, в прошлом Лихачева, сообщила о подаче заявлений в Национальную полицию Украины о преступлениях, которые, по ее словам, были совершены Сергеем Левочкиным. Она подчеркнула, что осознает риски такого шага и не исключает угрозу собственной жизни.

Сергей Левочкин и бывшая супруга Зинаида Кубар

По словам женщины, в заявлениях говорится о ряде уголовных правонарушений. В частности, она сообщила о принуждении к "восстановлению семьи", которое, по ее утверждению, проявлялось в психологическом терроре, слежке, угрозах и преступном давлении, в том числе на ее нынешнего мужа.

Также Зинаида Кубар заявила о домашнем насилии. Она утверждает, что при совместном проживании Сергей применял к ней физическую силу. По ее словам, этому медицинские подтверждения и зафиксированные вызовы национальной полиции, однако тогда уголовное производство открыто не было.

Отдельно женщина сообщила о нарушении неприкосновенности личной жизни. По ее утверждению, Сергей посылал ее нынешнему мужчине интимные видео, снятые без согласия во время совместного проживания в прошлом. Она назвала такие действия унижением и заявила, что не может представить подобное поведение со стороны адекватного человека.

Кроме этого, в заявлениях упоминается угон ее автомобиля. По словам Зинаиды Кубар, это могло быть сделано с целью устрашения и демонстрации ее уязвимости и готовности Сергея прибегать к любым противоправным действиям.

Правоохранительные органы должны проверить изложенные в заявлениях факты и дать им правовую оценку.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Агентство по розыску и менеджменту активов заявило о проверке продажи 460 гектаров земли в Карпатах, которые, по информации в публичном пространстве, могли перейти в окружение народного депутата от ОПЗЖ Сергея Левочкина. Земельные участки были реализованы по цене около 2 тысяч гривен за сотку.